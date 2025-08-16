Regatas y Rocamora dieron el primer paso a la final

Este viernes por la noche se pusieron en marcha las semifinales de la Liga Provincial de Mayores de básquet femenino. Los dos partidos correspondientes al Juego 1 de las semifinales tuvieron lugar en Concepción del Uruguay, ya que los equipos de esa ciudad son los que cuentan con ventaja de localía.

En su duelo, Rocamora venció a Talleres de Paraná sin atenuantes por 77-39, con lo que dio un firme primer paso hacia la final. El partido se llevó a cabo en el estadio Julio César Paccagnella y tendrá su revancha el domingo desde las 19 en el estadio Raúl “Bibi” Gómez.

En el duelo uruguayense, en tanto, hubo victoria de Regatas por 80-47 sobre Parque Sur en el estadio Juan José Garro. La revancha será también el domingo a partir de las 19, esta vez con el Sureño ejerciendo la localía. El Celeste, vencedor en este primer juego, fue el segundo de la fase regular, motivo por el que tiene ventaja de localía.

Fixture | Semifinales | Liga de Mayores femenina

Juego 1 - Viernes 15/8:

Rocamora 77-39 Talleres.

Regatas 80-47 Parque Sur.



Juego 2 - Domingo 17/8 (desde las 19):

Parque Sur - Regatas.

Talleres - Rocamora.