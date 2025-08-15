Unión goleó a Instituto de Córdoba y dejó atrás una larga racha sin victorias de visitante

Unión de Santa Fe goleó a Instituto de Córdoba 4 a 0 y volvió a ganar de visitante después de 16 partidos (12 derrotas y 4 empates). Fue este viernes en el estadio Monumental Presidente Perón en el cruce interzonal de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El Tatengue comenzó a paso firme en el encuentro y en apenas 10 minutos marcó dos goles. El primero llegó gracias a un remate desde afuera del área de Mauro Pittón. El disparo rasante del mediocampista se metió pegado al palo derecho de Manuel Roffo.

La segunda alegría para los dirigidos por Leonardo Madelón llegó tras un contragolpe perfecto. Franco Fragapane recorrió varios metros con la pelota, tocó para Julián Palacios, quien luego asistió al entrerriano Marcelo Estigarribia para el 2-0. A los 18 minutos, Mauricio Martínez amplió diferencias tras aprovechar una pelota suelta en el área a la salida de un córner (3-0).

La visita se replegó en su campo para salir de contraataque, pero sufrió más de lo esperado frente a un equipo sin ideas en la definición. Cuando volvió a tomar el control, vino el cuarto gol. Mateo Del Blanco lanzó un pase en profundidad para Mauro Pittón, quien se sacó de encima a un rival y definió cruzado contra Roffo para señalar el primer doblete de su carrera. Instantes después, el palo le negó el descuento a la Gloria.

El complemento estuvo demás en Alta Córdoba y Unión volvió a ganar como visitante después de casi 10 meses entre Primera División y Copa Sudamericana, luego del triunfo 3-2 ante Gimnasia el 28 de octubre de 2024. Huracán será su próximo rival en Santa Fe (14), señala Infobae.

Por otro lado, Instituto terminó con 10 hombres por la expulsión a Fernando Alarcón a instancias del VAR en el segundo tiempo, el equipo se retiró silbado de la cancha, hace cuatro fechas que no gana y solo acumula cinco puntos en la Zona B. En la Tabla Anual, está a seis unidades de Talleres (17), que ocupa posición de descenso. El sábado 23 desde las 14.30 buscará la recuperación contra San Lorenzo como visitante.