Vóley: Argentina cayó ante China y jugará por el séptimo lugar

Detzel (abajo en el centro) fue parte de la caída de Argentina ante China.

Este sábado, la selección argentina de vóley femenino enfrentó a China en las semifinales por el quinto puesto del Mundial de Vóley femenino U21 que s elleva a cabo en Indonesia.

El equipo conducido por Pablo Ambrosini venía de perder ante Brasil por 3-0 en los cuartos de final y tampoco pudo ante el gigante asiático: fue derrota por 3-1 en la ciudad de Surabaya.

Los parciales del triunfo chino fueron de 25/12, 22/25, 25/21 y 25/21, de manera que accedieron a la disputa por el quinto lugar. Argentina, que tuvo a la entrerriana Melany Detzel como parte del equipo, deberá conformarse con ir por el séptimo lugar del campeonato.

En el duelo por el séptimo lugar, Argentina deberá enfrentarse con Turquía que perdió ante Polonia por 3-2. El partido se disputará este domingo en horario a confirmar. Por su parte, el combinado polaco rivalizará con China por el quinto puesto.

La final del campeonato, en tanto, la protagonizarán Japón e Italia; que vencieron a Bulgaria (3-0) y Brasil (3-2) respectivamente. Estos dos equipos jugarán por el tercer lugar.

Ante China, Argentina tuvo el buen aporte de Martina Bednarek, que anotó 18 tantos; mientras que la goleadora china fue Hanyu Li, que convirtió 21 puntos. Detzel, de Aldea Spatzenkutter, no aportó tantos en la derrota Albiceleste.

Resultados de Argentina:

-Zona A:

3-0 (25/19, 26/24 y 25/15) vs. Canadá.

3-0 (25/23, 25/23 y 25/21) vs. Puerto Rico.

3-1 (25/18, 25/21, 19/25 y 25/19) vs. Serbia.

3-0* vs. Vietnam.

3-0 (25/15, 25/23 y 25/19) vs. Indonesia.



-Playoffs:

Octavos de final: 3-0 (25/15, 25/13 y 25/19) vs. República Checa.

Cuartos de final: 0-3 (19/25, 18/25 y 14/25) vs. Brasil.

Semifinal (5° a 8° puesto): 1-3 (12/25, 25/22, 21/25 y 21/25) vs. China.

*El partido se le dio por ganado a la Argentina por una sanción contra el seleccionado de Vietnam.