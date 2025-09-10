Últimos días para participar del Concurso Literario Provincial Juan L. Ortiz 2025

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos recuerda que se encuentra en la recta final la convocatoria para el VIII Concurso Literario Provincial Juan L. Ortiz, en su edición 2025 dedicada a la poesía. El certamen mantiene abierta la recepción de obras hasta el 11 de septiembre, de manera personal o por correo postal en la sede de la institución ubicada en Alameda de la Federación 278, en la ciudad de Paraná.

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años nacidas en Entre Ríos o aquellas con una residencia comprobable en la provincia no menor a tres años. Las bases establecen que cada participante deberá presentar un único poema inédito, de temática libre pero vinculado a lo entrerriano, con una extensión máxima de treinta versos. Los trabajos deben estar firmados con seudónimo, impresos por triplicado en hojas tamaño A4, con tipografía Arial cuerpo 12 e interlineado de 1,15. No se aceptarán manuscritos ni textos que no cumplan con los requisitos formales. El reglamento establece que los organizadores no retirarán trabajos por fuera del canal de recepción previsto, y que solo se admitirán aquellos que cuenten con sello postal o comprobante de envío anterior a la fecha de cierre.

El jurado emitirá su veredicto el 11 de octubre. En esa fecha se anunciarán los poemas distinguidos. La organización recordó que no podrán presentarse personas vinculadas laboralmente a la Secretaría de Cultura de Entre Ríos ni familiares directos de los jurados.

El Concurso Literario Provincial Juan L. Ortiz, creado en homenaje a una de las figuras más destacadas de la poesía argentina, es organizado de manera anual por la Biblioteca Provincial, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo. A lo largo de sus ediciones recibió la participación de escritores de distintas localidades.

