La revista de historietas Anarap presentará su tercer número

Se llevará a cabo la presentación oficial de la tercera edición de la revista ANARAP, publicación paranaense dedicada íntegramente a la historieta local. El encuentro tendrá lugar en Parientes del Bar, ubicado en la esquina de Feria de Salta y Nogoyá, con ingreso por calle Salta. Se trata de una propuesta basada en historietas, música en vivo, dibujo y gastronomía. La actividad está pautada para el próximo viernes 19 de septiembre, a las 20:00.

El evento contará con varias actividades especiales, entre ellas un jam de dibujo colectivo, en el que distintos artistas crearán en simultáneo frente al público,. También se presentará el dúo musical "Dos Paranaseros", integrado por Mariano Martínez y Juan Permayú. Además, habrá un sorteo de originales entre quienes adquieran la revista durante la noche de lanzamiento, junto con una propuesta gastronómica de comidas y tragos que acompañará la velada.

La tercera edición de ANARAP se compone de 40 páginas de historietas inéditas, que no fueron publicadas en redes sociales ni otros medios. Una de las características llamativas de la publicación es que se trata de producciones completamente originales, realizadas sin la utilización de herramientas de inteligencia artificial, en defensa del trabajo creativo de dibujantes y guionistas. En este nuevo número participan más de quince artistas de Paraná y la región, con estilos diversos que reflejan la riqueza del medio gráfico independiente.

Entre los historietistas que forman parte de esta edición se encuentran Migue Vesco, Lisandro Pierotti, Mario Milocco y Javier Méndez, Juliana Faggi, ABE, Fran Vásquez, Maxi Sanguinetti, Maio Sanguinetti, Javier Solari, Faca Vázquez, Fede Main, Guido Eclecia, Ramiro Muñoz, Jaimo, Tavo Bolzán, Santino Guglieri y Ana Lucía Vergara. Como invitado especial, se suma Esteban Podeti. La dirección del proyecto está a cargo de los hermanos Sanguinetti, conocidos en el ambiente como "Sanguinettis Bros". La publicación está bajo el sello de Abrazo Ediciones Paraná.