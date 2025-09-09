Gabás apuntó contra Colello y Frigerio: “No le han dado ninguna respuesta a la gente”

El ex secretario de la Producción de la gestión de Gustavo Bordet, Álvaro Gabás, salió al cruce del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y cuestionó duramente la gestión del actual gobierno provincial encabezado por Rogelio Frigerio. Fue en respuesta a unas declaraciones en las redes sociales donde el funcionario provincial llamó a "ponerle un freno" al kirchnerismo en las elecciones de octubre.

“Frigerio y Colello deberían preocuparse por la gestión pública y mejorar la calidad de vida de los entrerrianos, en vez de mirar a la oposición. Hasta ahora no le han dado ninguna respuesta a la gente, no existe ninguna política pública provincial que se haya materializado en un beneficio de los entrerrianos”, lanzó Gabás en declaraciones a ANÁLISIS.

En esa línea, el ex ministro añadió: “Frigerio y Milei, comparten el mismo objetivo, desguazar el estado, suprimir todo tipo de derechos y desmantelar las instituciones que funcionan bien del gobierno”.

Gabás cuestionó además la política económica de la actual gestión: “Desde que llegaron al Gobierno Provincial, han aplicado ajuste fiscal, pérdida del salario real e indolencia en la gestión pública, con una ausencia total del estado en materia de obra pública”.

Finalmente, cerró con una advertencia sobre el futuro financiero de la provincia: “Peor aún, está previsto un endeudamiento público provincial de 500 millones de dólares, que hipoteca el futuro de todos nosotros. Con un agravante, no existe una planificación de repago y por sobre todo, no tienen previsto los vectores que promuevan la economía y redunde en una mejora en el bienestar general”.