Monzó cuestionó el rol de Karina Milei en el gobierno: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas"

El diputado nacional Emilio Monzó (Encuentro Federal) se refirió a la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de Buenos Aires y consideró que el Gobierno deberá rearmarse internamente si quiere torcer el rumbo camino a las nacionales de octubre. “La destrucción está adentro”, definió el referente de Encuentro Federal, quien apunto contra Karina Milei como uno de los puntos débiles del Ejecutivo: “El poder del Gobierno está a cargo de una mujer que el año pasado, hace 10 días, manejaba una rotisería o vendía tortas”.

“La gente está harta del atropello, de la arrogancia del Gobierno”, analizó Monzó, entrevistado por Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina (LN+), y profundizó: “Se equivocaron con Sebastián Pareja y en la elección, pero el primero que se equivoca es el Presidente que destruyó absolutamente todo”.

Monzó también responsabilizó al presidente Milei por su plan "motosierra", la destrucción de su relación con los aliados para coordinar políticas, y calificó de "chiste" la reacción del armado de "una mesa política nacional" con la presencia de Karina y Santiago Caputo y otros referentes de La Libertad Avanza.

"Esa mesa lo hacen para parar, porque la destrucción es interna. Ya no hay nada para destruir afuera, ahora se están destruyendo adentro", señaló. Y advirtió por la posibilidad de "momentos conflictivos" si no realizan cambios profundos.

Monzó pidió al mandatario que introduzca en la gestión gubernamental una persona que tenga "volumen, experiencia y peso político” y habló de "oxigenar" al Gabinete.

"Lo primero que tiene que cambiar un ministro de Interior son las formas. Alguien con manejo territorial y parlamentario”, afirmó. Aunque advirtió: “Karina o Javier, ¿se bancan a una persona con peso propio? Porque es más difícil de conducir... el obsecuente es fácil".

Finalmente, comparó el escándalo de los audios de Spagnuolo, sobre supuestas coimas en la Andis que vinculan a Karina y Eduardo "Lule" Menem, como "la foto de Olivos de Alberto Fernández".

“El resultado está afectado por la arrogancia. Son guarangos. El Gobierno tiene que templarse. La razón viene en la calma. Y me preocupa que Milei es un evasor en su vida. Es una persona que corre. No sé si está preparado para la calma, el temple y la autocrítica. Él necesita correr. Y sigue corriendo. Pero ahora no es momento de correr”, concluyó.

Fuente: La Nación