El entrerriano Casco cumplió una década con la camiseta de River

El 9 de septiembre de 2015, Rodolfo D'Onofrio recibió en las oficinas del Monumental al entrerriano Milton Casco, quien llegaba desde Newell’s para firmar su primer contrato en River. En aquel momento pocos esperaban que una década después, el futbolista nacido en la ciudad de María Grande siguiera en el club.

Debutó apenas cuatro días después de poner la rúbrica, nada menos que en un Superclásico ante Boca. Fue derrota 1-0 con gol de Nicolás Lodeiro de tiro libre, en una muestra de que sus comienzos con la banda roja no fueron fáciles. Resistido por la gente, llegó para reemplazar a Leonel Vangioni, quien ya había avisado que no iba a renovar contrato y terminaría yéndose al Milan en junio de 2016.

Esos primeros años le costaron al mariagrandense, que, de hecho, perdió el puesto con Marcelo Saracchi a fines de 2017 y comienzos de 2018. Recién cuando el uruguayo se fue al Leipzig de Alemania, Casco comenzó a mostrar su mejor versión.

La fase de grupos de esa histórica Copa Libertadores la jugó el ex-Boca, pero tras su partida a Alemania, Chanchi (así le dicen en la intimidad del plantel) se asentó en el puesto y disputó todos los minutos desde octavos de final hasta la corrida consagratoria del Pity Martínez para el 3-1 final sobre Boca en Madrid.

Hoy, Casco tiene un rol secundario en el equipo, pero una gran ascendencia en el plantel. A los 37 años y con una década de historia en el club, es uno de los referentes en los que se apoya Marcelo Gallardo y es una alternativa confiable para Marcos Acuña en el lateral izquierdo. En la actual temporada, lleva 19 apariciones.

Su contrato vence a fin de año y por ahora no ha habido charlas respecto a su renovación. Él siempre reconoció que iba a intentar jugar hasta que el cuerpo resistiera y que su intención era retirarse en River.

Casco lleva 311 partidos en 10 años con la camiseta del Millonario. En esa década, anotó cinco goles, brindó 19 asistencias y ganó nada menos que 13 títulos. Además, estando en Núñez, jugó tres encuentros con la selección argentina, formando parte del plantel que logró el tercer puesto en la Copa América 2019.