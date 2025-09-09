En la Plaza Ramírez y con la presencia del secretario de Deportes, Sebastián Uranga, se realizó la ceremonia de apertura.

Concepción del Uruguay recibe las finales de los Juegos Entrerrianos de Deporte Adaptado. El encuentro comenzó este lunes con la llegada de 16 delegaciones y un acto de bienvenida en la plaza central, que incluyó espectáculos artísticos y propuestas recreativas que marcaron el inicio de tres jornadas deportivas e inclusivas con jóvenes de toda la provincia.Las competencias abarcan disciplinas como atletismo, natación, básquet en silla de ruedas, boccia, tenis de mesa, goalball y vóley sentado, en las categorías sub14, sub16 y sub18.

En el acto de apertura, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, agradeció "a cada uno de los intendentes que acompañan esta propuesta de los Juegos Deportivo Entrerrianos, al intendente Lauritto por aceptar nuestra propuesta para la realización en esta ciudad de la instancia de Deporte Adaptado, a nuestro gobernador Rogelio Frigerio por ser el hacedor de todo esto y a Mauricio Colello por acompañar cada propuesta de la Secretaría de Deportes".

Asimismo, el titular de la cartera de Deportes señaló que el objetivo es fortalecer el vínculo entre deporte, inclusión y participación juvenil en todo el territorio. Además, expresó su reconocimiento a los jóvenes participantes al resaltar que representan un ejemplo de vida y transmiten los valores que se buscan consolidar en la sociedad.

Durante la jornada también acompañaron la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra; el director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; el director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación Deportiva, Martín Amden; y la coordinadora de Adultos Mayores, Silvina Wiliezko.