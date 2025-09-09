Pidió disculpas y borró el tuit el concejal que pidió “un terremoto” para Bahía Blanca por votar a LLA

El concejal de Paraná Fernando Quinodoz (PJ) borró el tuit en el que había dicho que Bahía Blanca merecía “un terremoto y una lluvia de lava” tras el resultado electoral del domingo. “Pido disculpas al respecto”, dijo en referencia a la localidad bonaerense en la que en marzo murieron 16 personas como consecuencia de un temporal.

“Hace un rato borré un posteo que realicé en referencia al resultado electoral de Bahía Blanca. Pido disculpas al respecto”, dijo Quinodoz.

“Parece increíble tener que explicar una ironía en 2025 y más en una red como X que tiene sus códigos. Pero nobleza obliga”, agregó.

Finalmente, expresó: “Demás está decir que no deseo el mal a nadie. Mucho menos a compatriotas de esa ciudad a los que tuve la oportunidad de visitar en numerosas ocasiones (quizás más veces que el presidente de la Nación). Nuevamente mis disculpas”.

El edil peronista, que ingresó en marzo en reemplazo de Enrique Ríos, había publicado: “Bahía Blanca sigue votando a LLA. No alcanza con un huracán y una inundación; merecen un terremoto y lluvia de lava”.

Fue luego de que se conociera que en la ciudad ganaron los candidatos de La Libertad Avanza, pese a que semanas atrás, el presidente Javier Milei vetó la ley de emergencia que el Congreso había sancionado para atender los daños provocados por las fuertes inundaciones que destruyeron varios sectores de la ciudad y causaron 16 fallecimientos.