Un tanque de guerra chocó contra una camioneta que estaba estacionada en Concordia

Un insólito episodio ocurrió alrededor de las 13 de este martes sobre avenida Maipú de Concordia, en momentos en que una columna de vehículos militares se trasladaba desde el cuartel local hacia el sector del ferrocarril para ser embarcados en una formación de vagones con destino a la provincia de Corrientes para participar de maniobras de instrucción.

Un tanque de guerra que circulaba en dirección sur–norte impactó en la parte trasera de una camioneta Chevrolet, que estaba estacionada, provocando importantes daños materiales. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, ya que el vehículo se encontraba sin ocupantes al momento del choque.

El hecho rápidamente generó curiosidad entre los vecinos de la zona, que se vieron sorprendidos por el despliegue de maquinaria de guerra en plena ciudad y, en particular, por este accidente inusual.

Los motivos de la presencia de vehículos militares

Según consignó El Entre Rios, el Teniente Coronel Abel Camarino, jefe del Regimiento 6 “Blandengues”, detalló que, “en este lugar, se están efectuando las prácticas necesarias para el -futuro- embarque de vehículos blindados en trenes, para su transporte hacia la provincia de Corrientes”.En la provincia vecina “se prevé efectuar ejercicios militares dentro del marco del plan de adiestramiento del Ejército, particularmente vinculados a la II Brigada Blindada, que incluye a nuestro regimiento”, explicó el oficial del Ejército.

El propósito de este operativo es familiarizar al personal con el proceso de carga y descarga de tanques en vagones ferroviarios, un procedimiento que requiere precisión y coordinación.