Paro de colectivos: empresarios reciben 250 millones de pesos de Nación y puede destrabarse el conflicto

Se desarrolla el quinto día de paro consecutivo del transporte urbano de pasajeros en Paraná. UTA definió la medida de fuerza a finales de la semana pasada debido a que el grupo empresario Buses Paraná decidió discriminar a los trabajadores que trabajan dentro del égido urbano pagandole solo el 50% de los salarios.

Los empresarios aducen que el Municipio no había cumplido con los pagos en tiempo y forma, mientras que desde el Departamento Ejecutivo Municipal aseguran haber pagado el 4 de septiembre lo correspondiente.

Cabe aclarar que los empresarios pagaron el 100% de los salarios de los choferes que trabajan en el área metropolitana, jurisdicción provincial y cuya concesión continuará durante el año que viene, mientras que el servicio en la ciudad de Paraná quedará a cargo de otra empresa.

La novedad de este martes -supo ANÁLISIS- es que la empresa recibirá 250 millones de pesos por parte del gobierno nacional en concepto de la tarjeta SUBE y ese monto debería destrabar la situación de conflicto: no habrá excusas para que los empresarios paguen la deuda que tienen con los trabajadores.

Además, el viernes pasado el Municipio firmó con provincia el convenio para que aporten los fondos correspondientes al esquema de subsidios a la demanda que anunció Rogelio Frigerio y que tiene alcance a todas las ciudades que tienen servicio de transporte urbano.