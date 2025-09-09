Una joven murió apuñalada en Concordia y la autora sería una adolescente

Un violento hecho conmocionó la tarde de este martes en Concordia, cuando una mujer de 26 años falleció tras recibir una herida punzocortante en el marco de una pelea entre vecinos. Según informó la Policía a ANÁLISIS, la autora del ataque sería una menor de edad.

El episodio ocurrió alrededor de las 17:15 en la vía pública, en calle Lieberman 859, donde se produjo una trifulca entre integrantes de las familias Priette y Sampietro. En el enfrentamiento, los participantes se agredieron utilizando palos y cuchillos.

En medio de la riña, una adolescente habría tomado un cuchillo y apuñalado a su vecina, identificada como Jesica Noemí Bravo, de 26 años y domiciliada en barrio La Esperanza. La víctima fue trasladada de urgencia por un vecino al hospital Masvernat, donde pese a los esfuerzos médicos se confirmó su fallecimiento.

Efectivos de la Comisaría Cuarta y personal de la División Criminalística trabajaron en la escena, bajo las directivas de la Justicia. Hasta el momento no se informó sobre detenciones, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.