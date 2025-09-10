Jadar: Silvia Dalotto disertó sobre “valores olímpicos” en el comienzo

Silvia Dalotto disertó sobre “valores olímpicos” en el comienzo de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento.

La paranaense Silvia Beatríz Dalotto Marcó participó este martes del comienzo de los Juegos Argentinos Deportivos de Alto Rendimiento (JADAR) que se disputan en Rosario. Más precisamente en el Club Atlético Provincial, la exnadadora disertó en la apertura del Congreso del deporte olímpico y paralímpico sobre “Educación física y valores olímpicos: un camino hacia los Juegos Odesur”.

Dalotto Marcó, integrante del Comité Olímpico Argentino (COA), brindó la charla con la participación especial de Rocío Sánchez Moccia, ex jugadora de hockey y de Las Leonas, abanderada de la delegación argentina en la apertura de París 2024. La cita se extendió por poco más de dos horas y fue imperdible para todos los actores que concurrieron de manera masiva a esta prestigiosa mesa.

Sin dudas, la combinación de experiencias olímpicas y la discusión sobre gestión y liderazgo fue clave para tener una mirada estratégica de cara a los Juegos Odesur Santa Fe 2026.

Silvia Dalotto Marcó brindó un claro pantallazo a nivel local y global de lo que significan y representan los Juegos Olímpicos como los locales. La ex nadadora detalló con practicidad un marco histórico como actual del deporte.

En la misma sintonía, y con su espontaneidad como cruce de diálogo con los presentes, la ex Leona Rocío Sánchez Moccia exteriorizó sus diversas experiencias como además brindó otros jugosos conceptos como anécdotas.

Cabe destacar que el congreso se extenderá hasta el sábado con jornadas intensas mediante exposiciones a cargo de figuras de renombre.