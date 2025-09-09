Fuerte cruce entre Colello y Gaillard de cara a las elecciones de octubre

Un fuerte contrapunto político se desató en la red social X entre Mauricio Colello, secretario de la Gobernación de Rogelio Frigerio, y la diputada nacional y candidata a senadora por Ahora 503, la kirchnerista Carolina Gaillard. El cruce se produjo luego de que el funcionario entrerriano publicara un hilo en el que llamó a “derrotar al kirchnerismo” en las elecciones de octubre, apenas horas después de que el peronismo se impusiera en la provincia de Buenos Aires.

La legisladora respondió con dureza: “Descolocado con la victoria arrasadora del peronismo este domingo, que deja en evidencia que se puede gobernar una provincia protegiendo a sus habitantes y con la dignidad intacta, es entendible que quienes no pueden hacer ni un cordón cuneta y no tienen gestión para mostrar recurran a los golpes bajos, a las frases marketineras y a las burlas. ¿Qué otra cosa podrían decir?”.

Gaillard agregó: “Que no le vaya a salir a Collelo el tiro por la culata, porque en una provincia con rutas detonadas, comercios que cierran, gente durmiendo en la calle, empleados públicos y docentes con salarios congelados y tantos otros problemas, cuando nombran al kirchnerismo son muchos los entrerrianos y las entrerrianas que recuerdan automáticamente tiempos mejores”.

La candidata reivindicó la gestión kirchnerista: “El kirchnerismo, al que desde el gobierno provincial tanto se insiste en denostar y posicionar como enemigo, es la fuerza política que gestionó las rutas, las viviendas, los hospitales, las escuelas y la gran infraestructura que conforma la provincia de Entre Ríos. El asfalto por el que viajan, el centro de convenciones en el que se reúnen, el centro de medicina nuclear que visitan y admiran y tantas otras obras se hicieron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”.

Ante estas declaraciones, Colello replicó este martes: “Buenas Carolina Gaillard. Un poco de memoria y humildad. Durante el cuarto gobierno K, nos encerraron mientras hacían fiestas clandestinas, armaron un vacunatorio VIP para funcionarios públicos y empobrecieron a todos los argentinos de bien con casi 1000% de inflación”.

La última palabra volvió a estar en manos de Gaillard: “No es culpa nuestra la falta de timing para pintarse de violeta. Hoy son parte del gobierno más cruel de la historia política argentina, y cómplices de votarle todas las leyes. A diferencia de nosotros que estamos orgullosos de 12 años de transformación de Néstor y Cristina Kirchner que dejó el país des endeudado ustedes no pueden decir lo mismo fueron parte del gobierno de Mauricio Macri que volvió al FMI para tomar el préstamo más caro de la historia del organismo que nos hipotecó de por vida a todos los argentinos”.