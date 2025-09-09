El mensaje de Luisana Lopilato a Michael Bublé: "Sos mi lugar seguro, mi alegría, mi amor, mi todo"

La actriz compartió una dedicatoria para su marido en el día de su cumpleaños número 50.

Este 9 de septiembre, Michael Bublé cumple 50 años y su mujer, Luisana Lopilato, le dedicó un video con un compilado de su vida juntos, pero además escribió un cálido mensaje para saludarlo en su día.

"Y todavía no puedo creer lo bendecida que soy de que Dios me haya elegido para recorrer este camino a tu lado. Mis días favoritos son los de envejecer contigo, compartiendo risas, amor, fe y esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria", comenzó a escribir Luisana.

