En Paso Cerrito decomisaron mil kilos de dorado transportados de manera ilegal

Este lunes, alrededor de las 18.40, personal policial del puesto de control vial Paso Cerrito, en conjunto con agentes de Recursos Naturales y Fiscalización, llevó adelante un operativo de control de vehículos y personas en el kilómetro 341 de la ruta nacional Nº 14, en sentido sur-norte.

Durante la tarea, los uniformados detuvieron un camión con caja térmica, perteneciente a un frigorífico de pescado, que se dirigía desde la ciudad de Concordia hacia Bella Vista, en la provincia de Corrientes. El rodado era conducido por un hombre de 49 años, domiciliado en Bella Vista.

Al inspeccionar la parte trasera del vehículo, los agentes constataron que transportaba aproximadamente 1.000 kilos de dorado, cargados a granel en el suelo del equipo térmico, con restos de pasto y sangre, sin las condiciones de conservación adecuadas. El cargamento no contaba con cajones con hielo, ni con la documentación sanitaria requerida para su tránsito interjurisdiccional.

La guía de tránsito presentada por el conductor provenía de la provincia de Buenos Aires y no correspondía ni al vehículo ni al producto transportado. Ante esta situación, se labró el acta correspondiente por infracción a la Ley de Pesca de Entre Ríos Nº 4.892 y a la Ley de Protección del Dorado Nº 11.175, sancionada a fines de 2024, que prohíbe la pesca comercial, el acopio, la venta, tenencia y tránsito del dorado en la provincia, declarándolo como pez de interés turístico provincial para su conservación. Como resultado, se procedió al decomiso del cargamento.

El operativo se enmarca en las acciones conjuntas destinadas a preservar los recursos naturales de la provincia y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de pesca y transporte de productos ictícolas.