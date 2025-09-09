Se lanzó la convocatoria para el Premio Azcuy 2025, destinado a artistas visuales

El Premio Azcuy anunció la apertura de la convocatoria para su séptima edición, que se desarrollará hasta el 29 de septiembre de 2025. Se trata de un concurso anual destinado a artistas visuales argentinos y a extranjeros con un mínimo de tres años de residencia en el país, que cada año propone la creación de un proyecto artístico inédito concebido especialmente para uno de los edificios diseñados y desarrollados por Azcuy. En esta edición, la convocatoria invita a presentar obras inéditas pensadas para el edificio residencial Donna Settima, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

El Premio Azcuy pasó a ser en los últimos años uno de los concursos más relevantes en el ámbito del arte contemporáneo en la Argentina, al ofrecer la posibilidad de articular el trabajo artístico con el espacio arquitectónico y urbano. A lo largo de sus ediciones anteriores, el certamen generó obras de gran impacto en la escena local, a partir de un modelo que incluye un estímulo económico, el acompañamiento técnico y curatorial, y un fuerte compromiso con la producción material de los proyectos seleccionados.

En esta séptima edición, el jurado estará integrado por destacadas figuras del arte y la cultura tanto nacionales como internacionales. Los encargados de evaluar los proyectos serán Gerardo Azcuy, fundador y director general de Azcuy; Sol Juárez, directora creativa de la firma; Raúl Flores, curador del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; Guadalupe Chirotarrab, curadora en Buenos Aires; Guido Yannitto, artista radicado en Salta; Malgorzata Ludwisiak, curadora del Modern Art National Museum de Gdansk (Polonia); y Julián Terán, artista de Buenos Aires. Ellos tendrán la responsabilidad de seleccionar, entre todas las propuestas recibidas, los proyectos finalistas que luego competirán por el reconocimiento principal.

La convocatoria está abierta a todo tipo de propuestas artísticas, sin limitación en cuanto al formato o medio. Los artistas podrán imaginar proyectos que ocupen uno o varios espacios disponibles en el edificio Donna Settima, siempre que el planteo esté justificado tanto estética como conceptualmente. La única condición central es que se trate de un proyecto inédito y especialmente concebido para este edificio.

Para participar, los interesados deben leer previamente las bases y condiciones y completar un formulario de registro en línea. Este proceso de inscripción permite a los artistas recibir información actualizada sobre el premio, notificaciones respecto del cronograma y datos relacionados con las visitas programadas al edificio. En esta primera etapa no se requiere presentar documentación específica sobre la obra en concurso, sino únicamente realizar el registro. Una vez que el proyecto esté finalizado, podrá ser cargado en el mismo formulario digital antes del cierre de la convocatoria, previsto para el 29 de septiembre.

Los proyectos que resulten finalistas contarán con asesoramiento técnico y curatorial brindado por el equipo de Azcuy y por especialistas del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, con el objetivo de profundizar en el desarrollo de las propuestas. En noviembre se realizará la presentación final ante el jurado, que será la instancia decisiva para elegir al único ganador de la edición 2025.

El Premio Azcuy contempla una distinción económica tanto para el proyecto ganador como para los finalistas. El ganador recibirá una suma de 10.000 dólares, además de la cobertura total de los costos de materialización de la obra, cuya producción se llevará a cabo bajo la dirección del propio artista en diálogo con la organización. Los finalistas serán distinguidos con un premio de 1.500 dólares y con la posibilidad de continuar trabajando en profundidad sobre sus propuestas, contando con el acompañamiento de los equipos técnicos y curatoriales.

Bases y condiciones aquí.

Inscripción en este enlace.