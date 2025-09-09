Con tres entrerrianos, serán 47 los pilotos para la apertura de la Copa de Oro del TC

Agustín Martínez será uno de los entrerrianos en territorio puntano. (Foto: ACTC).

Tres entrerrianos estarán entre los 47 pilotos que formarán parte de la apertura de la Copa de Oro del Turismo Carretera. Este fin de semana en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, el paranaense Mariano Werner (tres veces campeón del TC y aspirante al título), su coterráneo Agustín Martínez y el uruguayense Nicolás Bonelli dirán presente en la 11ª fecha.

Cabe destacar que todos los entrerrianos serán de la partida con sus respectivos Ford Mustang, aunque Werner es el único clasificado a la etapa de playoffs para luchar por el título. La cita será en un escenario reasfaltado para la ocasión.

Luego del triunfo de Agustín Canapino, en Buenos Aires, el Turismo Carretera competirá en territorio puntano. A diferencia de la fecha pasada, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, ésta vez serán baja: Sebastián Abella, Martín Serrano, Sergio Alaux, Jeremías Scialchi y Juan Pablo Gianini.

Todos los inscriptos para San Luis: