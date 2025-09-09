Deportes

Con tres entrerrianos, serán 47 los pilotos para la apertura de la Copa de Oro del TC

09 de Septiembre de 2025 - 20:02

Agustín Martínez será uno de los entrerrianos en territorio puntano. (Foto: ACTC).

Tres entrerrianos estarán entre los 47 pilotos que formarán parte de la apertura de la Copa de Oro del Turismo Carretera. Este fin de semana en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, el paranaense Mariano Werner (tres veces campeón del TC y aspirante al título), su coterráneo Agustín Martínez y el uruguayense Nicolás Bonelli dirán presente en la 11ª fecha.

Cabe destacar que todos los entrerrianos serán de la partida con sus respectivos Ford Mustang, aunque Werner es el único clasificado a la etapa de playoffs para luchar por el título. La cita será en un escenario reasfaltado para la ocasión.

Luego del triunfo de Agustín Canapino, en Buenos Aires, el Turismo Carretera competirá en territorio puntano.  A diferencia de la fecha pasada, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, ésta vez serán baja: Sebastián Abella, Martín Serrano, Sergio Alaux, Jeremías Scialchi y Juan Pablo Gianini.

Todos los inscriptos para San Luis:

Numero Piloto Marca Equipo
1 Santero, Julián Ford M. FISPA CORSE
2 Lambiris, Mauricio Ford M. MAQUIN PARTS
4 Werner, Mariano Ford M. FADEL MEMO CORSE
7 Aguirre, Valentín Chevrolet C. CANNING MOTORSPORT
9 Mangoni, Santiago Chevrolet C. CANNING MOTORSPORT
10 Landa, Marcos Chevrolet C. PRADECON RACING
12 Castellano, Jonatan Dodge C. TOMAS ABDALA RACING
13 Ebarlin, Juan Jose Chevrolet C. LRD PERFONMANCE
18 Martinez, Agustin Ford M. GURI MARTINEZ COMP.
22 Fritzler, Otto Toyota PRADECON RACING
24 Ledesma, Christian Chevrolet C. PRADECON RACING
27 Craparo, Elio Dodge C. HERMANOS ALVAREZ
29 Mazzacane, Gaston Chevrolet C. COIRO COMPETICION
34 Fontana, Norberto Chevrolet C. HERMANOS ALVAREZ
36 Spataro, Emiliano Ford M. ESCUDERIA G129
56 Todino, German Ford M. JT RACING
60 Teti, Jeronimo Ford M. JT RACING
63 Bonelli, Nicolas Ford M. HERMANOS ALVAREZ
68 Canapino, Matias Chevrolet C. CM MOTOR SPORT
77 Carinelli, Augusto Ford M. GURI MARTINEZ COMP.
79 Chapur, Facundo Torino NG TROTTA RACING
83 Ardusso, Facundo Chevrolet C. RV RACING
86 Canapino, Agustin Chevrolet C. CANNING MOTORSPORT
87 Trucco, Juan Martin Dodge C. DI MEGLIO MOTORSPORT
88 Trosset, Nicolas Ford M. MV RACING
94 De La Iglesia, Lautaro Dodge C. DI MEGLIO MOTORSPORT
96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet C. CANNING MOTORSPORT
99 Di Palma, Luis José Chevrolet C. RUS MED TEAM
107 Martínez, Tobias Toyota RUS MED TEAM
110 Azar, Diego Toyota AZAR MOTORSPORT
114 Ferrante, Gastón Toyota MAQUIN PARTS
115 De Carlo, Diego Chevrolet C. LRD PERFONMANCE
116 Candela, Kevin Torino NG CANDELA COMPETICION
117 Rossi, Matías Toyota PRADECON RACING
123 Vázquez, Martín Dodge C. MV RACING
127 Agrelo, Marcelo Toyota MAQUIN PARTS
134 Jalaf, Matías Ford M. MATIAS JALAF COMPETICION
146 Olmedo, Jeremías Ford M. MORIATIS COMPETICION
155 Domenech, Alfonso Dodge C. SAP TEAM
157 De Benedictis, Juan Bautista Ford M. MAQUIN PARTS
172 Álvarez, Santiago Chevrolet C. CANNING MOTORSPORT
186 Fain, Ignacio Torino NG TROTTA RACING
187 Impiombato, Nicolás Chevrolet C. IMPIOMBATO MOTORSPORT
197 Quijada, Marcos Chevrolet C. ALIFRACO SPORT
219 Palazzo, Hernán Toyota COIRO RACING TEAM
221 Jakos, Andrés Toyota COIRO RACING TEAM
231 Urcera, José Manuel Ford M. JPG RACING

