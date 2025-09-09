Wanda Nara llegó a la charla de ludopatía, pedida por la justicia, con su nuevo Lamborghini

Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela asistieron a una charla de concientización sobre ludopatía, donde fueron enviados por pedido de la justicia, tras haber promocionado a empresas de apuestas ilegales, sin embargo, el centro de atención se radicó en el nuevo Lamborghini de Wanda Nara. El vehículo está valuado en 270 mil dólares.

Es que, al igual que otros influencers, los mediáticos debieron ser parte de la capacitación como parte de una sanción obligatoria. Sin embargo, Valenzuela tampoco buscó un perfil muy recatado y asistió con su vehículo de alta gama.

Wanda dejó su lujoso transporte detrás del de su exnovio, lo que le impidió retirarse hasta que ella misma lo hiciera y así ocurrió: tras la salida en marcha atrás de la conductora, hizo lo propio el músico.

Elián señaló que “concientizaron todo” y que la exposición “duró poco”. No obstante, éste sería un reencuentro fortuito de la ex pareja: “No conversamos mucho, nos saludamos y salimos porque estábamos prestando atención”.

“Aprendimos que -las apuestas-, de la forma legal, tienen sus límites y su control para aquellos que son menores, no tienen autocontrol sobre estas cosas que te hacen gastar dinero, meter en problemas a uno mismo o a tus padres que controlan a un menor”, explicó.

Fuente: Noticias Argentinas.