Proyecto Erarte presenta una nueva función de "Cartas de amor… y otras desilusiones"

El Subsuelo de la Galería Flamingo, ubicado en San Martín 902 de Paraná, será el espacio elegido para una nueva presentación de "Cartas de amor… y otras desilusiones", una obra escrita por Carlos Saboldelli y dirigida por Gustavo Morales. La propuesta de teatro, literatura y música en vivo hace una especie de recorrido por la intimidad de las pasiones y los desencuentros a través de cartas históricas y melodías de grandes compositores. La cita tendrá lugar este sábado 13 de septiembre a las 21:00.

El espectáculo cuenta con la actuación de Sonia Fernández y Víctor González, acompañados al piano por Eliú Farías Contreras. La puesta en escena está atravesada por el cruce entre los textos que marcaron la historia personal de personajes conocidos.

La dramaturgia parte de un eje particular con las cartas de amor y los escritos personales de figuras como Justo José de Urquiza, Guadalupe Cuenca, Domingo Faustino Sarmiento y José Hernández. En esas páginas, guardadas en archivos y papeles que resistieron al tiempo, aparecen revelados los costados más humanos de quienes la historia retrató casi siempre desde su faceta pública. Esa dimensión privada permite hacer una lectura distinta de los protagonistas del siglo XIX argentino.

La función es organizada por Proyecto Erarte, colectivo que impulsa propuestas culturales en Paraná de diferentes disciplinas artísticas.

La sala ofrecerá un espacio climatizado y servicio de barra, con entradas generales a un valor de $15.000. Los tickets pueden adquirirse en la puerta, mediante reserva por WhatsApp al número 343 480 8780 o a través de la plataforma Eventbrite.