Franco Colapinto clasificó 18° en el Gran Premio de Brasil

Después de una accidentada jornada en el Sprint del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto consiguió participar de la Clasificación. El piloto argentino sufrió un accidente en la sexta vuelta de la carrera que se disputó durante el mediodía, pero salió a la pista en la tarde y quedó en el 18° lugar.

El argentino completó un giro de un minuto, 10 segundos y 632 milésimas, con el que solo superó a Yuki Tsunoda. Debe destacarse que no hubo participación de Gabriel Bortoleto, cuyo vehículo no se recuperó tras el accidente del Sprint. En esta etapa clasificatoria también quedaron afuera Esteban Ocon y Max Verstappen.

En el siguiente corte hubo más sorpresas. Fernando Alonso, Alexander Albon, Lewis Hamilton, Lance Stroll y Carlos Sainz quedaron afuera. Ninguno de ellos pudo superar la penúltima etapa de la jornada en la que el francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto, si consiguió meterse entre los diez primeros.

El más rápido de la clasificación fue Lando Norris, que logró un tiempo de un minuto, nueve segundos y 511 milésimas. Por detrás quedaron Kimi Antonelli y Charles Leclerc, que quedaron a 174 y 294 milésimas, respectivamente. Con esto, el piloto de McLaren tendrá grandes chances de conservar el liderazgo al cabo de la próxima final.

La carrera correspondiente a la 21ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se desarrollará este domingo a partir de las 14.