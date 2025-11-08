Nicolás Posco ganó la serie más rápida de este sábado

Este sábado se desarrollaron las series clasificatorias correspondientes a la Clase 2 del Turismo Nacional. Las tres baterías definieron el ordenamiento de los pilotos para la final del domingo. En el desarrollo hubo participación entrerriana, aunque quedaron detrás respecto a los más destacados.

En la primera serie clasificatoria, que fue la más veloz, el ganador fue Nicolás Posco, que ganó luego de seis minutos, nueve segundos y 350 milésimas. Detrás quedaron Thomas Marchesín y Pedro Grippo.

Bautista Damiani fue el ganador de la segunda serie más rápida, que fue la tercera de la jornada. El ganador tardó seis minutos, 10 segundos y 63 milésimas en completar el circuito y quedó por delante de Maximiliano Bestani y Gonzalo Antolín. En esta batería estuvo el gualeguaychuense Marco Veronesi, que clasificó en el séptimo lugar.

La segunda serie, que resultó la más lenta de la jornada, quedó en manos de Juan Pastori. El conductor de un Chevrolet Onix ganó luego de seis minutos, 10 segundos y 294 milésimas, quedando por delante de Renzo Blotta y Francisco Coltrinari. En esta serie, el ramirense Damián Markel terminó en el sexto lugar.

Con estos resultados, el líder de la final será Posco, seguido por Damiani y Pastori. Markel partirá desde el 18° lugar, mientras que justo un puesto por detrás saldrá Veronesi, con lo que los entrerrianos terminarán cerca entre sí.