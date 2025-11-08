Cinco partidos darán continuidad a la Liga Profesional

Este sábado habrá actividad correspondiente al Torneo Clausura de la Liga Profesional. La penúltima fecha del campeonato, que comenzó el viernes, continuará con actividad por las Zonas A y B, que tendrán juego a partir de las 17.

17: Racing – Defensa y Justicia (Zona A)

Uno de los dos partidos que comenzará a las 17 será en el estadio Juan Domingo Perón, en donde Racing recibirá a Defensa y Justicia. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Juan Pafundi. La transmisión de este encuentro estará en manos de ESPN premium.

Para la Academia es un partido clave. Luego de la eliminación en la Copa Libertadores, tendrá que apostar a ingresar a los octavos de final del campeonato: actualmente está afuera, ya que tiene 19 puntos y peor diferencia de gol que Belgrano y Tigre, por lo que está noveno. El Halcón, por su parte está décimo y también apuesta por la clasificación a los octavos de final.

En la fecha anterior, la Academia empató 0-0 como visitante con Central Córdoba de Santiago del Estero; mientras que Defensa perdió como local ante Huracán por 3-1.

17: Huracán – Newell’s (Zona A)

El otro duelo que comenzará a las 17 también será en el marco de la Zona A, aunque con objetivos diferentes. Huracán recibirá a Newell’s en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Jorge Baliño, acompañado en el VAR por Pablo Echavarría. La transmisión del encuentro será de TNT Sports.

El Globo aspira a meterse en la próxima instancia del campeonato, ya que tiene 19 puntos y está en la 11ª posición, misma cantidad de puntos que tienen Belgrano y Tigre, actualmente en puestos de clasificación. Distinta es la pelea de la Lepra: está última con 11 puntos y peligra en la tabla anual: está 27ª con 30 puntos, apenas tres unidades más que el último.

En la fecha previa el equipo de Frank Kudelka le ganó a Defensa y Justicia por 3-1 en condición de visitante; mientras que los rosarinos perdieron como locales ante Unión de Santa Fe por 1-0.

19.15: Talleres – Platense (Zona B)

El primer encuentro del día por la Zona B será en el estadio Mario Kempes de Córdoba, en donde Talleres recibirá a Platense a partir de las 19.15. El árbitro del encuentro será Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Diego Ceballos. La transmisión del partido correrá por cuenta de ESPN premium.

El equipo de Carlos Tévez llega con doble objetivo: aunque está octavo con 17 puntos e ingresando a octavos de final, al mismo tiempo aparece en la 26ª posición de la tabla anual con 30 puntos, tres más que el último (Aldosivi, con 27). Platense, campeón del Torneo Apertura, busca por su parte salir de los últimos puestos. Está penúltimo con 12 puntos y con escasas chances de clasificación a los octavos de final ya que debe ganar sus dos partidos y esperar resultados.

En la fecha previa a este encuentro, Talleres le ganó a Vélez Sarsfield como visitante por 1-0; mientras que el Calamar empató con Sarmiento de Junín por 1-1.

21.30: Unión – Barracas Central (Zona A)

En el estadio 15 de Abril, Unión de Santa Fe buscará llegar a la última fecha como puntero de la Zona A. Para eso deberá obtener un buen resultado ante Barracas Central, al que recibirá a partir de las 21.30 en uno de los dos partidos de ese horario. El árbitro será Darío Herrera, acompañado en el VAR por Lucas Novelli. La transmisión será de TNT Sports.

El Tatengue tiene 23 puntos y comparte el liderazgo con Boca Juniors, aunque su única pelea es por clasificar a los octavos de final del campeonato: en la tabla anual está lejos de los puestos de torneos internacionales por su mala campaña en el Torneo Apertura. Por su lado, Barracas Central está cuarto con 21 unidades y de ganar podría ser puntero. Además, tiene 47 unidades en la tabla anual y está en puestos de Copa Sudamericana, incluso con aspiraciones de entrar a la Copa Libertadores.

En la fecha previa, el Guapo venció a Argentinos Juniors por 2-0, aprovechándose de que el Bicho tenía que jugar la final de la Copa Argentina; mientras que el Tatengue viene de vencer a Newell’s a domicilio por 1-0.

21.30: San Martín – Lanús (Zona B)

El otro encuentro de las 21.30 será por la Zona B en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez: San Martín de San Juan recibirá a Lanús. El partido contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, acompañado en el VAR por Germán Delfino. La transmisión del encuentro, en tanto, irá por la pantalla de ESPN premium.

Con 18 puntos, San Martín está séptimo en la Zona B y clasificando a los octavos de final; pero por la tabla anual marcha en la penúltima posición con 27 unidades y está perdiendo la categoría, ya que el último (Aldosivi) está también último en los promedios y descendería por esa tabla. El Granate, por su parte, ya está clasificado a los octavos de final de competencia y además está en la final de la Copa Sudamericana (enfrentará a Atlético Mineiro). Por otra parte, en la tabla anual tiene 46 puntos y está cerca de los puestos de Copa Sudamericana.

En el campeonato local, el Granate viene de perder el clásico frente a Banfield por 2-1 en condición de visitante; mientras que San Martín igualó el clásico cuyano ante Godoy Cruz por 0-0.