Se realizará el festival Entre Vibras, con la presencia de Fabiana Cantilo

Fabiana Cantilo, este sábado en Paraná, en el festival Entre Vibras.

Este sábado de noviembre se llevará a cabo en Paraná, el festival Entre Vibras, que contará con la presencia estelar de Fabiana Cantilo entre una amplia grilla de artistas locales y regionales.

El encuentro será en el Club Libanés, ubicado en calle De la Hilda Costa 3.930, y reunirá a diversos proyectos musicales que atraviesan distintos géneros y estilos.

El line up incluye a La Cintia, Peipper, Gabi Isasi, PAQ (Pregúntale a aquel), Bvllesta, Fer Furlan, La Posta, Vale Fernández, La Xula, Passa, Lj Campee, Marche, Lauti Londero, Sofi Zavalla, Gerva Poncio, Zaido, Chinku DJ y un espacio Open Call, pensado para dar visibilidad a nuevas voces emergentes.

Con una propuesta diversa que combina artistas consagrados y talentos jóvenes, Entre Vibras busca celebrar la música, el encuentro y la energía colectiva que distingue a la escena cultural entrerriana.

Las entradas pueden adquirirse a través de SimplePass