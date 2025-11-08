Racing venció a Defensa y Justicia en un duelo clave por la clasificación

Este sábado por la tarde, Racing recibió a Defensa y Justicia en el estadio Juan Domingo Perón, en el marco de la 15ª fecha de la Liga Profesional. El partido correspondiente a la Zona A midió a dos elencos que buscaban acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final del campeonato. El árbitro del encuentro fue Leandro Rey Hilfer, acompañado por Juan Pafundi en el VAR.

La primera chance del juego fue para el anfitrión. Agustín García Basso pasó al ataque por el costado izquierdo y sacó un primer remate desde el borde del área que Enrique Bologna contuvo. En el rebote, el balón volvió a quedarle a García Basso, que definió buscando el poste derecho, pero el balón dio en el lado externo de la red.

De un tiro de esquina llegó la siguiente oportunidad para la Academia. El centro impulsado desde la izquierda llegó a la cabeza de Marcos Rojo, que ganó de cabeza luego de elevarse entre sus rivales, pero el remate dio en el travesaño. En el rebote intentó Alan Forneris, pero el rebote dio en un rival y terminó en tiro de esquina.

La apertura del marcador llegó luego de un saque largo de Facundo Cambeses. El envío llegó a la posición de Duván Vergara, que ganó la posición y luego de sacarse a dos rivales de encima, superó a Bologna con un enganche hacia la derecha y definió ante el arco vacío para el 1-0 parcial. Iban 41 minutos.

En su primera ocasión del partido, el Halcón estuvo muy cerca de lograr el empate. Fue luego de un pase por el costado derecho que llegó a la posición de Abiel Osorio. El atacante intentó definir empalando el balón por encima de Cambeses, sin embargo, el balón dio en el travesaño y en el rebote, la defensa rechazó la definición.

En la segunda mitad del juego, Bruno Zuculini tuvo la primera ocasión clara de peligro. Fue con un desborde por el costado derecho que acabó en centro de Facundo Mura para el mediocampista, que remató al medio y encontró el rechazo de Bologna al tiro de esquina.

La respuesta del equipo visitante fue por medio de una buena acción individual de Lucas González. El mediocampista avanzó de izquierda a derecha y sacó un remate desde afuera del área que dio en el poste derecho y acabó yéndose desviado. Estuvo cerca la igualdad del equipo de Florencio Varela.

Antes del final también tuvo su intento Abiel Osorio. El atacante apareció dentro del área y sacó un remate de zurda que buscó el poste derecho de Cambeses, pero ese disparo se fue desviado. Fue lo último del partido.

Con la victoria, Racing llegó a los 22 puntos y se ubica en la cuarta posición del torneo; mientras que Defensa y Justicia quedó décimo, fuera de los puestos de clasificación. En la próxima fecha, la Academia visitará a Newell’s; mientras que al Halcón le tocará recibir a Independiente Rivadavia.

-SÍNTESIS-

Racing 1-0 Defensa y Justicia.



Gol:

41’PT: Duván Vergara.



Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Bruno Zuculini, Alan Forneris; Santiago Solari, Luciano Vietto, Duván Vergara; Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas.



Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Kevin Gutiérrez, Aaron Molinas, Matías Miranda; Lenny Lobato; Abiel Osorio y Juan Gutiérrez.

DT: Mariano Soso.



Cambios:

ET: ingresó Agustín Almendra por Luciano Vietto (RAC).

ET: ingresó Marco Di Cesare por Marcos Rojo (RAC).

ET: ingresó Santiago Sosa por Damián Fernández (DYJ).

ET: ingresó Juan Miritello por Kevin Gutiérrez (DYJ).

20’ST: ingresó Ignacio Rodríguez por Duván Vergara (RAC).

20’ST: ingresó Lucas González por Kevin Gutiérrez (DYJ).

20’ST: ingresó David Barbona por Aaron Molinas (DYJ).

34’ST: ingresó Mateo Aguiar por Matías Miranda (DYJ).

45’ST: ingresó Adrián Fernández por Adrián Martínez (RAC).

45’ST: ingresó Richard Sánchez por Alan Forneris (RAC).



Amonestado:

17’ST: Abiel Osorio (DYJ).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Juan Pafundi.



Estadio: Juan Domingo Perón.

Video: Liga Profesional.