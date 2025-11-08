Colapinto sufrió un trompo y chocó en el Sprint del GP de Brasil

En el arranque de la competencia un roce de Liam Lawson desde atrás provocó el trompo de Oliver Bearman que, por fortuna, no pasó a mayores. Un buen ataque poco después de la largada le permitió a Franco Colapinto ganar dos posiciones para quedar en el 14° lugar.

En el sexto giro llegó el golpe de escena para la carrera. Primero Oscar Piastri se pasó en la curva tres y chocó contra la contención, quedando fuera de competencia y dándole la chance a Lando Norris de estirar la ventaja en la cima.

Inmediatamente después en el mismo sector se pasó Nico Hulkenberg (que volvió a la pista) y Colapinto. El argentino sufrió un trompo y se estrelló fuertemente con el muro de contención y quedó fuera de competencia, al igual que Piastri. El triple accidente forzó el freno de la actividad con bandera roja.

Luego de varios minutos en los que debieron limpiar la pista, la carrera se relanzó con Norris por delante, seguido por Kimi Antonelli y George Russell. Max Verstappen, contendiente por el campeonato, estaba cuarto.

Adelante no hubo cambio de posiciones. Aunque Antonelli intentó presionar a Norris, el piloto británico ganó una competencia clave en la lucha por el título. Los Mercedes de Antonelli y Russell quedaron segundo y tercero, puestos claves en la lucha por el campeonato de constructores.

En el final se produjo el accidente más fuerte de la competencia. En la primera curva, un bloqueo de Gabriel Bortoleto derivó en su choque contra el muro de contención izquierdo y un retorno a la pista que puso en peligro a Alexander Albon, a quien el brasileño le pasó a centímetros. El vehículo de Bortoleto siguió recorrido hacia el otro lateral, contra el que también chocó muy fuerte, quedando fuera de competencia. Por fortuna, el local mostró que se encontraba bien de salud.

La actividad de la competencia continuará este sábado por la tarde, desde las 15, con la disputa de la Clasificación. La carrera, por otra parte, será el domingo desde las 14.