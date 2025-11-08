“Se hace sola”: la respuesta del director de División Palermo al pedido de Patricia Bullrich

Santiago Korovsky no dejó pasar una solicitud de la ministra de Seguridad y actuó con ironía.

El artista Santiago Korovsky se puso en su rol de director y creador de la serie División Palermo y no dejó pasar una solicitud de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el intérprete sostuvo que la tira se “hace sola”, en base al posteo de la funcionaria.

“Querés ser detective? Te buscamos para el DFI”, sostuvo un cartel al mejor estilo identikit con la imagen en dibujo de Bullrich quien señala y deja en primer plano su dedo índice. El retrato en degradé de trazos y la bandera argentina en vertical de fondo con tintes acuarela.

La publicación fue acompañada por un texto que reitera el título y revela la “Nueva Carrera de Investigador del Delito para Profesionales del DFI -Departamento Federal de Investigaciones- de la PFA -Policía Federal Argentina”, junto al enlace que dirige a las inscripciones para el año 2027.

Los comentarios no tardaron en viralizarse, desde el icónico cartel de reclutamiento estadounidense del "Tío Sam", titulado “I Want You for U.S. Army”, hasta una fotografía de la mencionada serie de Netflix con sus personajes y el copy “Las ideas de Patricia cuando está sobria”.

No obstante, quien se destacó fue Korovsky que redactó: “Dejamos de hacer División Palermo porque ya se hace sola”. Es que su creación busca mostrar a las parodias de la discapacidad y las bizarras visiones de la sociedad sobre el tema, así como respecto a los déficit de distintos índoles en las fuerzas policiales.

Fuente: Noticias Argentinas.