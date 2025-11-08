Newell’s alejó a los fantasmas del descenso con victoria ante Huracán

En el estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán recibió a Newell’s por la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en el marco de la Zona A. El partido contó con el arbitraje de Jorge Baliño, a quien Pablo Echavarría acompañó en el VAR.

La primera chance de riesgo del partido fue para el visitante. Facundo Guch generó un desborde desde la derecha hacia el centro tras el que sacó un potente remate. Su disparo de zurda se fue muy desviado por encima del travesaño.

La respuesta de Huracán fue con una ocasión muy clara. Fue tras una combinación entre Leonardo Sequeira y Emanuel Ojeda que terminó con remate del primero. El tiro no tenía destino de gol, pero en el medio del área chica apareció Luciano Giménez para intentar empujar. No tuvo suerte el atacante: su definición fue despejada sobre la línea.

Pese a que el partido no parecía poder abrirse, Newell’s logró quebrar el cero. Fue tras un pelotazo largo hacia la posición de Carlos González. El centrodelantero ganó de cabeza y habilitó la carrera de Luciano Herrera, que quedó mano a mano con Hernán Galíndez. Con un remate cruzado contra el poste izquierdo, el atacante puso el 1-0 en favor de la Lepra a los 27 minutos.

Y el segundo gol llegó casi de inmediato. Fue a los 36 minutos, otra vez un balón largo de Espínola llegó al área de Huracán, aunque en esta ocasión hubo un error de Fabio Pereyra que habilitó la llegada de González. El centrodelantero quedó mano a mano con Galíndez, ante la que definió cruzado para poner el 2-0 parcial.

Huracán buscó el descuento con sus herramientas, pero falló constantemente. Tres remates de Matko Miljevic fueron lo más claro, aunque ambos se fueron desviados lejos del arco defendido por Espínola.

Lo último estuvo en la cabeza de Juan Bisanz. El centro de tiro libre desde la derecha llegó a la cabeza del atacante con pasado en Banfield, pero su remate acabó en manos del arquero del visitante.

Con el resultado final, Huracán quedó en el undécimo lugar con 19 unidades; mientras que Newell’s subió a la 13ª posición, con 14 puntos. Para la Lepra, el valor de la victoria radica en que evitó el descenso, ya que hay dos equipos que no podrán superarlo.

En la próxima fecha, la Lepra recibirá a Racing para cerrar su actividad de 2025; mientras que al Globo le tocará visitar a Barracas Central, todavía con el objetivo latente de clasificar a la próxima fase.

-SÍNTESIS-

Huracán 0-2 Newell’s.



Goles:

27’PT: Luciano Herrera.

36’PT: Carlos González.



Formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, Leandro Lescano; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Facundo Waller; Leonardo Sequeira, Luciano Giménez y Matko Miljevic.

DT: Frank Kudelka.



Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Lucas Sosa, Martín Luciano; Facundo Guch, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Carlos González y Luciano Herrera.

DT: Lucas Bernardi.



Cambios:

ET: ingresó Juan Bisanz por Leonel Pérez (HUR).

ET: ingresó Eric Ramírez por Leonardo Sequeira (HUR).

17’ST: ingresó Leonardo Gil por Luciano Giménez (HUR).

17’ST: ingresó Ramón Ábila por Facundo Waller (HUR).

20’ST: ingresó Éver Banega por Facundo Guch (NEW).

21’ST: ingresó Jherson Mosquera por Luciano Herrera (NEW).

26’ST: ingresó Luciano Lollo por Martín Luciano (NEW).

34’ST: ingresó Juan García por Carlos González (NEW).

34’ST: ingresó Martín Fernández por Valentino Acuña (NEW).

35’ST: ingresó Thaiel Peralta por Tomás Guidara (HUR).



Amonestados:

47’PT: Víctor Cuesta (NEW).

11’ST: Matko Miljevic (HUR).

42’ST: Martín Fernández (NEW).

49’ST: Juan García (NEW).



Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Pablo Echavarría.



Estadio: Tomás Ducó.

Video: Liga Profesional.