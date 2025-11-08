Turismo Nacional: Agustín Canapino lideró la clasificación de la Clase 3

Este sábado fue día de actividad para la Clase 3 del Turismo Nacional. En el autódromo de Río Cuarto, los pilotos de la principal categoría del automovilismo controlado por la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (Apat) protagonizaron la clasificación de la undécima fecha de la temporada.

En ese marco, el más destacado de todos fue Agustín Canapino. A bordo de su Toyota Corolla obtuvo un tiempo de un minuto, 10 segundos y 127 milésimas. Desde cerca lo siguieron Santiago Mallo y Jonatan Castellano, ambos de Chevrolet. El primero quedó a 199 milésimas; mientras que el tercero quedó a 264 milésimas.

En esta clasificación, el entrerriano más destacado fue el crespense Joel Gassmann, que quedó en la 12ª posición, a 565 milésimas del registro de Canapino. El paranaense Exequiel Bastidas no tuvo buena suerte en esta jornada. En boxes sufrió una maniobra peligrosa por parte de Leandro Carducci que lo dejó sin tiempo de clasificación.

Ante esta situación, ambos pilotos tendrán la chance de remontar en la pista mientras se lleven a cabo las series clasificatorias. Estas comenzarán a las 10 de la mañana del domingo: la primera estará liderada por Canapino y Alfonso Domenech; la segunda iniciará con Mallo y Lucas Vicino por delante; mientras que la tercera tendrá a Castellano y Fabián Yannantuoni en los primeros dos lugares.