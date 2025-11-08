El baby shower de Oriana Sabatini: una celebración íntima con temática de Harry Potter

La modelo y sus nueve amigas más cercanas festejaron con una merienda ambientada con los colores de su saga de libros favorita.

Oriana Sabatini celebró su primer baby shower rodeada del afecto de sus nueve amigas más cercanas, compañeras de colegio y su hermana Tiziana, en un encuentro que combinó calidez íntima, detalles personalizados y una decoración inspirada en el universo de Harry Potter. La ambientación temática no fue casual: Oriana es fanática de la saga de libros de J.K. Rowling, motivo por el que se eligieron los colores, símbolos y detalles que definieron el clima especial de la jornada, tal como reflejaron las imágenes que circularon en redes sociales.

Los colores emblemáticos de la saga, globos dorados y burdeos, decoraban el techo con cintas que caían sobre la escena principal. La mesa central exhibía mantel blanco, vajilla de porcelana, copas de cristal, servilletas rojas y velas encendidas para recrear la atmósfera mágica del mundo creado por Rowling. Pequeños arreglos decorativos y un rótulo temático completaban la puesta, visible a través de la puerta de vidrio que se abría al jardín e inundaba el espacio de luz natural.

Uno de los momentos más personales y emotivos del baby shower quedó reflejado en una imagen especial del vientre de Oriana, decorado con marcadores de colores por sus amigas y familiares. Figuras de arcoíris, corazones, flores, caritas sonrientes y frases como “Vamos a Dnn” evidencian el vínculo cercano y la alegría compartida en un ambiente íntimo y distendido. La foto, donde aparecen dos manos acompañando a Oriana en ese instante, resume la complicidad y el cariño que caracterizaron la celebración.

Entre las postales más destacadas del evento se encuentra una foto en la que Oriana posa junto a otra de las invitadas —ambas sonrientes, con Oriana luciendo su pancita y una capa al estilo Hogwarts, mientras su amiga sostiene una varita mágica—. De fondo, puede verse la ambientación del salón, los globos suspendidos y la gran mesa decorada con vajilla blanca, copas y servilletas rojas, contribuyendo a reforzar el guiño a la emblemática saga. Sobre la imagen, un texto divertido ironiza: “Es un embarazo adolescente”.

La mesa dulce también respondió a la pasión de la homenajeada: una torta decorada en tonos burdeos y dorados rindió tributo al universo Harry Potter, incorporando elementos como los clásicos anteojos redondos y el rayo distintivo del personaje. El collage difundido en redes incluye imágenes de la mesa dispuesta con vajilla elegante, copas y velas, además de bandejas de bocadillos y dulces, reforzando la estética y el espíritu temático elegidos por la futura mamá.

Cada detalle de la decoración, desde las servilletas hasta los arreglos florales y los elementos gráficos, contribuyó a construir esa atmósfera de magia característica de la saga literaria favorita de Sabatini. Así, el baby shower se vivió como una celebración marcada por la ternura, la complicidad y el entusiasmo, tanto en los gestos de las amigas como en el esmero puesto en cada aspecto del evento. Oriana compartió la ilusión y el acompañamiento de su círculo más cercano en un festejo íntimo donde los libros de J.K. Rowling sirvieron de inspiración y telón de fondo para dar la bienvenida a su primera hija.

Esta celebración ya se sabía de antemano. En el streaming Solo con ellas, conducido por Justina Scasso, quien conoce a Oriana desde sus años escolares y puso ante sus compañeros Juani Martínez y Sofía Macaggi, las preguntas que todos quieren hacer. Cuando el tema giró en torno al nombre de la beba, la lealtad de las amigas se hizo notar: “Lo que sí puedo dar la primicia es que el viernes le hacemos el baby shower. Solo somos amigas, somos nueve en una casa. Nosotras nos encargamos de todo. Yo de todas las cosas dulces”, relató Justina, desbordando entusiasmo por el encuentro.

El clima subió de temperatura cuando, con la complicidad del estudio, se animaron a llamarla en vivo. Oriana atendió emocionada, entre bromas por los nombres posibles y el misterio a su alrededor. “Siento que estoy entrenando. La gente siente que mi hija se va a llamar Hermione o Minerva. Me gusta, me gusta porque yo los puedo sorprender de repente”, dijo divertida, alimentando la intriga de todos ante la posibilidad de que el nombre esté inspirado en un personaje del mundo de Harry Potter.

En la charla no faltaron temas clave del embarazo, como el tipo de parto y la experiencia de estar “debutando” como mamá. Ante la consulta de Justina sobre si prefería parto natural o aparecer con su bebé en el programa cuando estuviera instalada, Oriana fue clara: “Pero la dos, obviamente”. Y sumó, sobre cómo vive esos meses: “Me estoy preparando para una maratón. Estoy relajada porque también siento que hoy en día hay tanta información de todo, me abruma un poco y me parece que esto, el embarazo y el maternal, se reduce siempre a un instinto como re animal. Obviamente, sí hay información que uno tiene que tener”.

Fuente: Infobae, Lucía Consiglieri.