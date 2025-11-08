Un informe determinó que el fentanilo contaminado fue el factor determinante en 38 muertes

El documento ya fue incorporado a la causa que lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak.

Un informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia determinó que el fentanilo contaminado fue el factor determinante en 38 muertes. Ese resultado se obtuvo tras el análisis de 40 casos incorporados en la investigación y ahora este documento ya se incluyó en la causa que lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak.

Conforme al escrito al que accedió la agencia Noticias Argentinas, a fines de octubre se realizó una actualización del primer informe dado a conocer por una junta médica sobre las muertes en la causa por el fentanilo adulterado y en esta ocasión se analizaron 20 casos más, lo que determinó un nuevo resultado alarmante.

De acuerdo a lo que se señala en el informe, en 38 de las 40 muestras analizadas se comprobó que la administración del opioide contaminado “fue clave en el desenlace fatal de los pacientes”. Acerca de los dos casos restantes, se indicó que no se permitió establecer un vínculo directo.

Se detalló que en los 38 casos se detectó una infección por “bacteriemia asociada a Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y/o Ralstonia mannitolilytica”, lo que “implicó un incremento del riesgo de muerte”.

Un dato que se manifiesta desde el comienzo de la pesquisa es que, pese a que la mayoría de los pacientes padecían enfermedades preexistentes, el opioide inyectado “aceleró o desencadenó el fallecimiento”.

Actualmente se investigan 124 fallecidos en el marco de la causa en la que se encuentra detenido y procesado Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB y Ramallo S.A., junto con otros directivos.