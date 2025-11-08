Accidente laboral: sufrió graves heridas tras caer de un árbol y fue internado de urgencia

Lo atendieron de inmediato y evalúan sus lesiones, que revisten gravedad. El entrerriano recolectaba hojas para vender.

Un hombre quedó internado tras caer de un árbol mientras trabajaba en Concordia. El accidente ocurrió cuando estaba sacando hojas de eucaliptos de unos ejemplares en inmediaciones del kilómetro 7 de ruta 4.

El hecho sucedió el jueves, alrededor de las 18. El damnificado, de 47 años y domiciliado en el Barrio Sapito de Concordia, se encontraba realizando ese tipo de trabajo, en árboles al oeste de la ciudad.

Según explicaron familiares de esta persona a la Policía, estaba sacando hojas de eucaliptos plateado que luego los vendía en florerías, ya que se usan para hacer adornos y ramos; entre otras cosas.

En esos menesteres se encontraba, cuando por motivos que se están investigando, cayó de una altura considerable, golpeando con su cabeza y quedando con graves secuelas en su columna vertebral.

Hospitalizado

Una vez socorrido y asistido, la víctima fue rápidamente trasladada hasta la guardia del hospital Delicia Concepción Masvernat, desde donde se informó que este hombre tiene lesiones severas en su columna vertebral, por lo que evaluaba por estas horas, su traslado al hospital San Martín, de Paraná.

Sin embargo, producto de ese mismo cuadro delicado y la falta de camas en el hospital de la capital provincial, al menos hasta el mediodía de este viernes no pudo ser derivado. El parte médico del caso en cuestión, rezaba que los profesionales del Masvernat debieron “reevaluar al masculino”, e informaron que presenta “fractura tipo C con compromiso del conducto raquídeo D5 y D6, con lesión inestable”.

El conducto raquídeo es un canal hueco dentro de la columna vertebral que protege la médula espinal y las raíces nerviosas. Está formado por las aberturas en el centro de cada vértebra y alberga la médula espinal, desde la cual emergen 31 pares de nervios raquídeos. Su función principal es la protección y la transmisión de señales nerviosas entre el cerebro y el resto del cuerpo, según publicó Diario Río Uruguay.