Condenaron a prisión condicional a la conductora que provocó la muerte de Lautaro Meglio en Paraná

Shirley Ivó Pesoa, acusada de la muerte del motociclista Lautaro Meglio en Paraná el 1° de febrero de 2024, fue sentenciada a tres años de prisión condicional e inhabilitación por seis años para conducir. La determinación fue adoptada este viernes al mediodía por la jueza Matilde Federik, en los Tribunales de Paraná.

De ese modo, Pesoa, pese a estar acusada de homicidio culposo por el fatal siniestro vial en la capital, no irá presa. La sentencia causó indignación en el entorno de la víctima, que se mostró visiblemente consternado por la decisión de la magistrada.

Meglio, de 24 años, iba el día de su muerte a bordo de una moto rumbo a su trabajo en el Frigorífico Alberdi de Oro Verde. En la esquina de avenida Zanni y Juan Manuel Blanes, chocó contra la Toyota Hilux de la mujer, que decidió realizar un giro imprevisto y sin señalizar, cuando manejaba bajo efectos de drogas.

El joven logró ser derivado al Hospital San Martín, pero finalmente murió consecuencia de las múltiples heridas sufridas.

La juez Federik, quien dará a conocer los fundamentos de su fallo el viernes 14 adelantó que de las pruebas surge que Pesoa consumió estupefacientes antes de subir a la camioneta. Sin embargo, al momento de determinar la pena tuvo en cuenta la culpa compartida, ya que Meglio transitaba por una avenida a más de 80 kilómetros por hora.

La acusación pública estuvo a cargo Paola Farinó y Patricia Yedro, quienes solicitaron una pena de tres años y medio de prisión efectiva.

Por su parte, la querella, encabezada por la abogada Cintya Rau, había pedido seis años de prisión efectiva.

En tanto, los defensores oficiales Rodrigo Juárez y Fernando Callejo, rechazaron las acusaciones. Alegaron que Meglio circulaba a 84 km/h al momento del impacto, excediendo el límite permitido de 60 km/h para esa avenida. Y cuestionaron que la acusada haya consumido drogas antes del siniestro, detalló Ahora.