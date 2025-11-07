Cómo es la exclusiva residencia de Luis Miguel y Paloma Cuevas en Madrid

La propiedad está valuada en 3 millones de euros y cuenta con cinco habitaciones, ocho baños, una piscina, y un amplio jardín.

Luis Miguel y Paloma Cuevas, una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo, sellaron su amor con la compra de una lujosa propiedad en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, donde residen desde principio de este año.

Según el medio El Español, el Sol de México adquirió una vivienda en Los Lagos 2, dentro de la exclusiva urbanización La Finca, ubicada en Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Madrid.

Valuada en alrededor de 3 de millones de euros, el chalé adosado elegido por la pareja -y numerosos famosos más- se encuentra en una de las áreas más seguras de España.

El chalé unifamiliar tiene unas medidas de 1 mil 760 metros cuadrados, y contará con cinco habitaciones, ocho baños, una piscina, un amplio jardín y seis lugares de estacionamiento.

Según informaron otros medios españoles, el artista podría estar buscando -o construyendo- otra propiedad más grande en la misma urbanización.

Fuente: Noticias Argentinas.