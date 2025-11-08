"Los guantes mágicos" se proyectará en el cineclub del Iaaer

Será este martes 11 a las 20, con "Los guantes mágicos" (2003), del director Martín Rejtman (Argentina, 90), en la Sala Noble (Gregoria Matorras 861). Es en el marco de la programación Sentidos del humor. De Bucarest a la Argentina, organizada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), dependiente de la Secretaría de Cultura Provincial. Entrada libre y gratuita.

En esta nueva cartelera del Iaaer, el humor es el tema central. Comenzó con el film 12:08 al este de Bucarest, del director Corneliu Porumboiu (Rumania) y la semana pasada continuó con This is Spinal Tap, una película estadounidense de Rob Reiner. Esta tercera entrega cierra la propuesta temática que arrancó en octubre.

La película de este martes se trata de Alejandro (encarnado por el cantante Gabriel "Vicentico" Fernández Capello), un remisero en medio de una crisis económica y emocional, que decide vender su viejo Renault 12 para ingresar al negocio de la venta de guantes mágicos. A partir de allí se dan una serie de imprevistos que van tejiendo una trama completada por la actuación de Valeria Bertuccelli y Fabián Arenillas.