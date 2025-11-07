El dólar oficial cerró la semana en $1.445, su valor más bajo desde las elecciones

Tras la inactividad del Día del Bancario, el mercado de cambios retomó su actividad con tendencia hacia la baja. El dólar oficial cerró a $1.445, lo que lo ubicó 30 pesos por debajo del cierre del miércoles.

El dólar blue acompañó la baja y terminó en $1.415, con un descenso de 25 pesos sobre el cierre anterior.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró la semana con una caída del 2,55% y terminó la rueda en 1.415 pesos. El volumen operado alcanzó los USD 510 millones en el segmento de contado y superó los USD 1.000 millones en el de futuros.