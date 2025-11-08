El Senado comenzará a debatir la eliminación de las jubilaciones de privilegio en la provincia

La iniciativa presentada por el Ejecutivo apunta a prohibir que funcionarios o empleados públicos provinciales, municipales o comunales sean beneficiarios de esas pensiones.

Tras un año de la media sanción en la Cámara de Diputados, el próximo jueves la Comisión de Legislación General de Senadores comenzará a analizar el proyecto que deroga la Ley 4.506 y sus modificatorias, sobre el régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo apunta a prohibir que funcionarios o empleados públicos provinciales, municipales o comunales sean beneficiarios de esas pensiones una vez finalizada la función, a excepción de las que provengan de la Ley Nº 7849 de Mérito Cultural y Ley Nº 9216 Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas.

Además, prevé regular incompatibilidades entre las que se menciona la percepción actual o futura de beneficios previsionales o asistenciales, de cualquiera de los regímenes vigentes. Asimismo, la percepción de retribuciones, honorarios, sueldos o dietas provenientes de todo tipo de relación laboral o contractual provenientes del Estado en el orden nacional, provincial, municipal o comunal; excepto las que correspondan al ejercicio de la docencia, publicó el sitio APF digital.

También detalla el motivo de caducidad para quienes ya perciben estos beneficios. En este punto menciona a todos aquellos que reciban condena penal que entren dentro de los ocho tipos de delitos que menciona el proyecto.