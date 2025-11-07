Difundieron los ganadores del 62° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos

El jurado, en plena evaluación de las obras.

Se otorgaron los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos que reconocen cada año el trabajo de las y los artistas visuales entrerrianos. La inauguración de la exposición y entrega de distinciones será el jueves 20 de noviembre a las 20, en el Museo Provincial de Bellas Artes, (Buenos Aires 355, Paraná), con entrada libre y gratuita.

El tradicional certamen, especialmente dedicado a artistas visuales de la provincia, es convocado por la Secretaría de Cultura bajo la organización del Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez. Los premios instituidos en razón de su carácter de adquisición permiten la incorporación anual de obras al Patrimonio que representan un estado del arte contemporáneo de nuestra región, a la vez que estimulan el trabajo de las y los artistas de todo el territorio provincial de manera federal e inclusiva.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, remarcó: “Desde el Estado provincial acompañamos la potencia de las artes visuales entrerrianas”. Y agregó: “Además de dar continuidad a este Salón, que tuvo más de 270 postulaciones, inauguramos dos nuevos espacios como AURA y Sala Expandida en la Casa de la Cultura. También realizamos el primer Encuentro Entrerriano de Artes Visuales, en Chajarí, un primer paso que tiene mucho por construir colectivamente”.

El jurado integrado por Gabriel Benedetti (Entre Ríos), Jorge Tirner (Chaco) y Fernanda Toccalino (Corrientes), profesionales de amplia trayectoria en el campo artístico, analizó las 71 obras seleccionadas en la primera instancia con el fin de discernir los premios y distinciones correspondientes a las disciplinas de Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura.

El jurado remarcó que las obras premiadas “representan un momento histórico situado en el territorio, desde su materialidad, su poética y su narrativa, ubicando al arte contemporáneo, con sus diversas disciplinas y lenguajes, en la actualidad".

Los distinguidos

Los resultados son los siguientes:

Arte textil

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de $1.200.000 a Fernando Ariel Kosiak, por su obra “Flora entrerriana: primer brote” (Técnica: Bordado, costura, quilting).

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de $950.000 a Inés Marcó por su obra “A mano” (Técnica: Tapiz, gasa, tintes naturales).

Cerámica

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de $1.200.000 a Sol Yedro por su obra “Totem Luna” (Técnica: Cerámica en torno alfarero).

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de $950.000 a Analía Celeste Calderón por su obra “Serie Altares - La fragilidad de la materia” (Técnica: Tallado en altos y bajos relieves en teselas de cerámica esmaltada. Ensamble posterior de las piezas).

Dibujo

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de $1.200.000 a Juliana Roa por su obra “Bichos” (Técnica: Grafito sobre papel).

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de $950.000 a Carla Britos por su obra “A la vuelta de Majestuoso” (Técnica: Dibujo con birome).

El jurado otorga la siguiente Mención:

A Gimena Frioni Mención Especial por su obra “Diario de un duelo” (Técnica: Dibujo en microfibra e hilo sobre papel).

Escultura

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de $1.200.000 a Luciana Scutellá por su obra “Astucias del cuerpo” (Técnica: Escultura soft/costura manual).

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de $ 950.000 a Edgardo Saluzzio por su obra “Ineluctablemente unidos” (Técnica: Construcción de alambre de púas atado con alambre negro 14).

El Jurado otorga la siguiente Mención:

A Carla Brugo por su obra “Altar” (Técnica: Pintura, modelado).

Grabado

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de $1.200.000 a Silvia Noemí Lissa por su obra “Monte urbano” (Técnica: Grabado: xilografía, lito poliéster, linografía, sellos, estampados, collage, origami, encuadernación).

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de $ 950.000 a María Fernanda Alberto por su obra “Correspondencia urgente” (Técnica: Mixta: monocopia, sellos artesanales de fotopolímero, linóleo, tipos gráficos).

El Jurado otorga la siguiente Mención:

A Néstor Eduardo Medrano por su obra “Gracias… Lito 2” (Técnica: Linografía).

Pintura

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de $1.200.000 a Verónica Haydeé Moreira por su obra “Arrollado Ananá” (Técnica: Pintura acrílica).

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos de $ 950.000 a Ana Catalina Barcos por su obra “Tarde de domingo” (Técnica: Pintura al óleo).

El Jurado otorga las siguientes Menciones:

A Miguel Ángel Vesco Mención Especial por su obra “Mi patio con pelopincho” (Técnica: Pintura. Acrílico).

A Gabriel Felipe Calabrese por su obra “Todos presos” (Técnica: Óleo. Tinta china).

Los premios y menciones del certamen son otorgados por unanimidad del jurado.