Falleció en Concepción del Uruguay el represor Julio César Rodríguez

Sus víctimas lo reconocían como Moscardón Verde, aunque el siempre negó haber tenido ese apodo y aseguraba que lo llamaban Tijereta o Boquita.

El expolicía de la Federal Julio César Rodríguez, quien había sido condenado a 17 años y medio de prisión por el secuestro y aplicación de torturas a militantes comunistas durante la última dictadura, falleció este sábado en Concepción del Uruguay.

Julio Rodríguez era considerado uno de los más salvajes represores que tuvo actuación en la provincia: no solo participaba en operativos ilegales de secuestro de personas y saqueaba las casas de sus víctimas. También era un sádico torturador.

También lo recuerdan como quien ejecutaba la tortura física en la Policía Federal de Concepción del Uruguay, con sus puños o con la picana eléctrica.

En 2019, los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mariela Emilce Rojas y Osvaldo Facciano le impusieron una pena de 17 años y medio de prisión, unificada con otra que había recibido en 2012, en el primer juicio por delitos de la dictadura en Concepción del Uruguay.