Extraño bólido que surcó el cielo sorprendió en la madrugada de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba

Un fenómeno astronómico fue observado durante la madrugada de este miércoles, a las 5.50, en diferentes zonas de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Se trata de un bólido que generó una estela en el cielo en medio de la oscuridad y sorprendió a los vecinos.

El director del Code Santa Fe, Jorge Coghlan, explicó en diálogo con radio Aire de Santa Fe que lo observado en la madrugada fue un bólido en proceso de desintegración. “Estamos hablando de un objeto de materia interplanetaria, restos de la formación de la Tierra y la Luna que orbitan acompañando a estos cuerpos”, detalló.

El especialista indicó que el fenómeno pudo verse en un radio de entre 300 y 400 kilómetros, desde Córdoba hasta Rosario e incluso Paraná, ya que el ingreso a la atmósfera se produjo a gran velocidad y altura. “Entró bastante paralelo al suelo y por eso se lo pudo ver varios segundos, cuando parece que va bajando en realidad es por la redondez de la Tierra”, explicó..