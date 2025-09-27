Invitan al Festival Mirador TEC, un encuentro con cultura, innovación, naturaleza y tecnología

Será el 3 de octubre desde las 18, en el Parque Patito Sirirí de Paraná, con entrada libre y gratuita. Será una experiencia 360 al aire libre con música en vivo, video mapping, performances artísticas y sabores. Organiza el Gobierno de Entre Ríos junto al Mirador Tec, con apoyo de Iapser Seguros.

Durante la jornada, sobre el Escenario Tierra Bomba se desplegarán músicas e intervenciones que propondrán un viaje musical a través de la tecnología: un presente digital con música electrónica y contemporánea; lo retro con los sonidos sintetizados del funk, el disco y el soul de los 70; y las raíces latinoamericanas con su pulso humano y colectivo, donde las máquinas dialogan con lo ancestral.

Programación

A las 18: Musiquitas Bombísticas

A las 19: El Combo Mutante

A las 20: Musiquitas Bombísticas

A las 20.30: Video mapping, performance y site specific

A las 20.45: Musiquitas Bombísticas

A las 21: Las Modas

A las 21.45: DJ Nicolás Negrete

A las 22: Performance Red Micelar

A las 22.15: Factor Fun

A las 23: DJ Nicolás Negrete & Performance Mergulhar y Gogo Dance

A las 23.15: Performance Agua Universo

A las 24: Musiquitas Bombísticas

Intervención Artística: Performance & Site Specific. Dirección: Paca Sideral

Artistas invitadas: Play flow Performace

Sobre el Festival

Es una iniciativa que el Gobierno de Entre Ríos implementa a través de la Secretaría de Cultura y la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de la provincia. Participan también, en una alianza público y privada, Tierra Bomba y Paraná Come.

Se trata de un festival como un mirador hacia el futuro, donde lo humano y lo digital dialogan en un mismo espacio. Donde la música y el arte recuerdan que la creatividad es la energía más limpia y poderosa. Y que en Entre Ríos significa economía, identidad y bienestar. En definitiva, que la innovación no se trata solo de máquinas, sino de personas, de comunidad y de futuro compartido, con las Industrias Creativas como motor cultural, social y económico.

Sobre el Mirador Tec

El Festival celebra la apertura de un nuevo espacio público–privado que marcará un antes y un después en la vida urbana de Paraná. El Mirador TEC es un edificio sostenible que combina la innovación tecnológica con la participación ciudadana, impulsando la economía del conocimiento y la economía naranja, pero también cuidando el ambiente y fortaleciendo los lazos comunitarios. En articulación con La Vieja Usina, el Mirador TEC Inmersivo, el Instituto Audiovisual de Entre Ríos y el CPC, se conforma un polo cultural y tecnológico único en la región. Con la vista privilegiada al río Paraná y la integración al espacio público del Patito Sirirí, este nuevo parque tecnológico abre sus puertas para ser habitado de manera creativa, celebrando la cultura como puente de transformación urbana y compartida.