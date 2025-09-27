Maxi López aceptó acompañar a Wanda Nara a los Martín Fierro de Televisión y en la suite del hotel

La mediática se encuentra nominada por su “Labor en conducción femenina” y el año pasado fue con Mauro Icardi.

Cuando el culebrón parecía haber cerrado un ciclo, el Wandagate suma un nuevo capítulo de la mano de su protagonista y una compañía inesperada: Maxi López, padre de los hijos mayores de la mediática, aceptó acompañarla a los Premios Martín Fierro de Televisión el próximo lunes 29 de septiembre.

Wanda, nominada nuevamente por su “Labor en conducción femenina”, volvió a pedir la habitación suite principal en el Hotel Hilton, donde se llevará adelante la nueva gala, aunque el año pasado estuvo acompañada por Mauro Icardi, en esta oportunidad será López quien podría estar a su lado en la lista de autorizados.

La intención del futbolista es caminar junto a Nara en la alfombra roja y luego sentarse con ella en la mesa como nuevo participante de MasterChef. Sin embargo esta mañana operaron a su hijo Valentino López por rotura de ligamentos y de eso depende la asistencia del futbolista a la gala.

Maxi López aceptó acompañar a Wanda Nara a los Martín Fierro de Televisión y en la suite del hotelCon algunas historias de Instagram, la influencer reveló que el menor se encuentra bien, que ya salió de cirugía y explicó que sus seres queridos lo acompañan en la sala de recuperación: “Toda la familia está acá”, reveló antes de agradecer a los médicos y al equipo River Plate.

Mientras la actual pareja del deportista, Daniela Christiansson, está en Europa, embarazada de 7 meses y comparte mensajes como “La madurez me ha enseñado que no necesito confrontarlo todo; solo necesito observar en silencio las acciones de las personas y luego poner límites en consecuencia”, en Argentina, el panorama es distinto.

Durante la entrega de galardones también estarán presentes las abogadas representantes de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, y en otra mesa junto a Rodolfo Barili, su esposa, Lara Piro. También se encontrará en la celebración el padre de dos de los hijos de Eugenia “La China” Suárez, Benjamín Vicuña.

Fuente: Noticias Argentinas.