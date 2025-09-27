Mariano Werner firmó la pole del TC Pick Up en Paraná

Werner ganó la clasificación e irá por su primera victoria de la temporada.

Este sábado se desarrollaron los entrenamientos y la clasificación correspondientes a la octava fecha del TC Pick Up en el autódromo Ciudad de Paraná. En el circuito de Sauce Montrull, los 19 pilotos que participaron de la actividad midieron su velocidad rumbo a las series y final que se disputarán este domingo.

En el primer entrenamiento mandó Matías Rodríguez, con un tiempo de un minuto, 29 segundos y 635 milésimas. Lo siguieron Agustín Canapino y el local Mariano Werner a 27 y 88 milésimas, respectivamente.

El segundo entrenamiento fue nuevamente de Rodríguez, pero esta vez cambiaron los perseguidores. A su tiempo de un minuto, 28 segundos y 759 milésimas se acercaron Tobías Martínez (a 115 milésimas) y Hernán Palazzo (a 119). Werner clasificó en el quinto lugar.

Llegado el momento de la verdad nadie pudo superar a la camioneta del paranaense Werner, que firmó un tiempo de un minuto, 28 segundos y 106 milésimas. Lo siguieron Germán Todino y Agustín Canapino a 229 y 309 milésimas, respectivamente.

El otro entrerriano en pista en esta jornada fue Omar Martínez, que como invitado acabó clasificando en el undécimo lugar, a un segundo y 11 milésimas del ganador de la fase regular.

La actividad seguirá el domingo con las series. La primera, liderada por Werner, iniciará a las 9.15; mientras que la segunda partirá a las 9.40. La final de la competencia será desde las 13.50.

Clasificación | TC Pick Up | Fecha 8 (en Paraná)

1°) Mariano Werner (Toyota): 1’28”106/1000.

2°) Germán Todino (Toyota): a 229/1000.

3°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 309/1000.

4°) Juan Ebarlín (Toyota): a 558/1000.

5°) Juan Gianini (Ford): a 783/1000.

---

11°) Omar Martínez (Toyota): a 1”11/1000.