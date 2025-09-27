Carabajal y Provens ganaron las series del TC Mouras

Este sábado hubo acción -y mucha- correspondiente al TC Mouras. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata se desarrollaron entrenamientos, clasificación y series de la tercera categoría en el escalafón de la Asociación de Corredores del Turismo Carretera. Hubo presencia entrerriana, porque compitieron el ramirense Manuel Borgert y el villaguayense Juan Guiffrey.

En el primer entrenamiento de la jornada el líder fue Lucas Guerra con un tiempo de un minuto, 37 segundos y 367 milésimas. El segundo ensayo, en tanto, fue para Lucas Carabajal, que marcó un tiempo de un minuto, 43 segundos y 956 milésimas, notablemente más lento que el de la primera práctica.

Llegado el momento de la clasificación, Carabajal repitió el éxito con un tiempo aún más lento: luego de cuatro vueltas su giro más rápido fue de un minuto, 44 segundos y 476 milésimas. Lo siguieron Eugenio Provens y Francisco Luengo.

En cuanto a los entrerrianos, Borgert clasificó en el cuarto lugar a 826 milésimas y Guiffrey terminó sexto, a un segundo y 173 milésimas. En las prácticas, el ramirense fue octavo y séptimo; mientras que el villaguayense fue séptimo y cuarto.

En las series las posiciones no se movieron demasiado. La primera batería, que resultó ser la más lenta, quedó en manos de Lucas Carabajal luego de ocho minutos, 39 segundos y 882 milésimas, seguido por Francisco Luengo y Lucas Bohdanowicz.

La serie más veloz quedó en manos de Eugenio Provens, luego de ocho minutos, 37 segundos y 214 milésimas. Borgert y Guiffrey completaron el trío de punta de esta batería, por lo que largarán tercero y quinto en la final.

La competencia que definirá al ganador de la fecha se desarrollará este domingo a partir de las 12.45. El vencedor podría encaminarse en la Copa Coronación, actualmente en manos de Carabajal con 46 puntos.

Series | TC Mouras | Fecha 11 (en La Plata)

-Primera serie:

1°) Lucas Carabajal (Ford): 8’39”882/1000.

2°) Francisco Luengo (Chevrolet): a 2”948/1000.

3°) Lucas Bohdanowicz (Dodge): a 3”676/1000.



-Segunda serie:

1°) Eugenio Provens (Dodge): a 8’37”214/1000.

2°) Manuel Borgert (Ford): a 3”747/1000.

3°) Juan Guiffrey (Chevrolet): a 4”910/1000.