Se estrena Érase una vez en Qatar, el documental sobre la histórica hazaña de la Sub-20

El especial revive la inolvidable conquista de la Selección Sub-20 en 1995, bajo la conducción de José Pékerman.

Este domingo a las 17.45, la pantalla de Telefe presenta Érase una vez en Qatar, un documental argentino-brasileño que revive el inolvidable triunfo de la selección juvenil en el Mundial Sub-20 de 1995.

La producción transporta a los espectadores a aquel torneo que, inicialmente previsto en Nigeria, debió trasladarse a Qatar por un brote de meningitis. Bajo la dirección de José Pékerman, una joven selección argentina viajó al desierto con nombres que luego serían emblemas del fútbol nacional, como Juan Pablo Sorín y Sebastián Pena.

Con un tono emotivo y una banda sonora marcada por la cumbia, el film narra cómo un grupo de futbolistas que no partían como favoritos se enfrentó a la adversidad, explorando tanto los desafíos del entorno desconocido como el espíritu de equipo que los llevó a alcanzar la gloria. El documental culmina con la consagración en la final contra Brasil, un recuerdo imborrable para los hinchas argentinos.

Fuente: Telefe/Televisión.com.ar, Noticias Argentinas.