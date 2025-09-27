Central venció en La Plata y mantiene su invicto

Este sábado la acción por la Liga Profesional comenzó con dos juegos en simultáneo. Uno de ellos, correspondiente a la Zona B, tuvo lugar en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata: Gimnasia recibió a Rosario Central. El árbitro fue Fernando Echenique, acompañado en el VAR por José Carreras.

El partido en La Plata se abrió muy pronto. Una recuperación en la mitad de la cancha llevó al contragolpe del visitante conducido por Ángel Di María. El campeón del mundo aguardó la carrera de Enzo Copetti y lo habilitó por el costado derecho, mientras que el ex Racing envió un pase bajo para el anticipo de Alejo Véliz, que anotó el 1-0. Iban dos minutos.

Luego de ese gol tempranero ocurrió poco y nada a lo largo de la primera etapa. Gimnasia no encontró herramientas para buscar la igualdad y el Canalla aguantó la ventaja a la espera de llevarse tres valiosos puntos.

La cuestión se dificultó para el Lobo en el complemento cuando Fabricio Corbalán se llevó la segunda amarilla por una supuesta falta a Ignacio Malcorra que no existió. Con uno menos la cuestión se volvió cuesta arriba para el anfitrión, que igual llegó al empate.

El gol de la igualdad lo anotó Jeremías Merlo de cabeza, luego de un buen centro desde la derecha que lo encontró dentro del área chica. Sin embargo, el tanto fue anulado por un supuesto empujón del mediocampista cuando ya todo el público del Zerillo había celebrado la anotación.

Esa situación fue moralmente destructiva para el Lobo, que tuvo dificultades para volver a generar chances de gol. En contrapartida, el Canalla tuvo una clara doble chance que pudo permitirle ampliar la diferencia. Giovanni Cantizano se lo perdió en las dos oportunidades.

Primero falló tras una gran habilitación de Ángel Di María hacia el costado izquierdo. El duelo entre atacante y arquero lo ganó Nelson Insfrán, que luego rechazó un segundo intento de Cantizano, quien esta vez buscó un centro al área chica que no llegó a destino.

El siguiente en contar con su chance fue Juan Komar luego de un tiro libre ejecutado por Di María desde tres cuartos de cancha en el que ganó de cabeza. El remate del defensor acabó en el techo del arco.

Insfrán siguió transformándose en figura luego de desviar al tiro de esquina con su pierna un remate en total soledad de Ignacio Malcorra. El ex Unión definió buscando el costado derecho de Insfrán luego de encontrarse solo y asistido por Alejo Véliz desde dentro del área. El remate fue débil y el arquero lo despejó.

Pero tanto insistir tuvo premio para Central, que alcanzó el segundo gol a los 38 minutos. Fue tras un tiro de esquina ejecutado desde el costado derecho por Di María para la llegada de Enzo Giménez. El cabezazo del atacante fue abajo y contra el poste izquierdo para vencer a Insfrán y poner el 2-0.

El tercero fue tres minutos más tarde. Esta vez Di María recibió un pase de Juan Elordi por el costado izquierdo y tras un enganche dentro del área grande para evitar la marca de Germán Conti, definió cruzado y puso el 3-0 definitivo.

Véliz volvió a marcar poco después para el 4-0 parcial, pero su tanto fue anulado por offside, por lo que no subió al marcador. Central ganó bien en La Plata y sumó pensando en las copas.

Con la victoria, el conjunto rosarino suma 15 puntos y está quinto en su grupo, manteniéndose como el único invicto del torneo. El Lobo, por su lado, se ubica undécimo con 10 unidades.

En la próxima fecha, Central recibirá a River Plate, el domingo 5 de octubre, desde las 21.15. El sábado 4, por su parte, el equipo platense visitará a Sarmiento de Junín a partir de las 14.30.

-SÍNTESIS-

Gimnasia 0-3 Rosario Central.



Goles:

2’PT: Alejo Véliz.

38’ST: Enzo Giménez.

41’ST: Ángel Di María.



Expulsado:

17’ST: Fabricio Corbalán (GIM).



Formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Facundo Di Biasi, Nicolás Garayalde; Norberto Briasco, Marcelo Torres y Manuel Panaro.

DT: Alejandro Orfila.



Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra; Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.



Cambios:

5’PT: ingresó Germán Conti por Renzo Giampaoli (GIM).

11’PT: ingresó Facundo Mallo por Carlos Quintana (CEN).

40’PT: ingresó Bautista Merlini por Facundo Di Biasi (GIM).

ET: ingresó Augusto Max por Mateo Seoane (GIM).

20’ST: ingresó Jeremías Merlo por Manuel Panaro (GIM).

20’ST: ingresó Juan Pintado por Nicolás Garayalde (GIM).

26’ST: ingresó Juan Elordi por Agustín Sández (CEN).

26’ST: ingresó Giovanni Cantizano por Jaminton Campaz (CEN).

38’ST: ingresó Enzo Giménez por Enzo Copetti (CEN).

38’ST: ingresó Federico Navarro por Ignacio Malcorra (CEN).



Amonestados:

51’PT: Fabricio Corbalán (GIM).

10’ST: Pedro Silva Torrejón (GIM).

12’ST: Alejo Véliz (CEN).

20’ST: Agustín Sández (CEN).

28’ST: Bautista Merlini (GIM).



Árbitro: Fernando Echenique. VAR: José Carreras.



Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Video: Liga Profesional.