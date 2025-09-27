Argentina se quedó sin fuerza y cayó duramente ante Sudáfrica

Este sábado al mediodía la selección argentina de rugby masculino afrontó su presentación ante Sudáfrica en el marco de la quinta fecha del Rugby Championship. El duelo fue en el estadio Hollywoodbets Kings Park de Durban y contó con el arbitraje de Angus Gardner.

A lo largo de la primera mitad hubo paridad en territorio sudafricano. Primero intercambiaron penales hasta que finalmente Malcolm Marx penetró la defensa argentina y anotó el primer try del juego. Iban 31 minutos y con ese try pasó al frente el equipo local por 11-9.

Argentina respondió de inmediato: un error en la reanudación del juego por parte del combinado africano le entregó en bandeja el try a Santiago Chocobares, que no desperdició la oportunidad. Sin embargo, Sacha Feinberg-Mngomezulu aprovechó una distracción argentina para devolver el favor y poner las cosas 18-16 en favor de Sudáfrica.

En tiempo cumplido, Argentina logró un try penal que parecía sentenciar la historia rumbo al descanso, pero en la última jugada del primer tiempo llegó un nuevo try de Feinberg-Mngomezulu que permitió al equipo africano pasar al frente pese a jugar con inferioridad numérica por la amonestación a Malcolm Marx en la jugada del try penal. Al descanso se fueron con ventaja africana de 25-23.

En el segundo tiempo el partido fue distinto. Sudáfrica consiguió rápidamente dos tries convertidos y pese al descuento de Tomás Albornoz, la potencia de los campeones del mundo ya era imposible de frenar. Llegaron los tries de Morne van den Berg, Manie Libbok y Pieter-Steph du Toit (por duplicado) para sentenciar la goleada: 67-30.

La Argentina perdió duramente en Durban y ahora está última en el Rugby Championship con nueve puntos y una diferencia de -50 puntos. El líder es Sudáfrica con 15, segundo de Nueva Zelanda (14) y Australia (11). En la última fecha Argentina y Sudáfrica volverán a enfrentarse en el Allianz Stadium de Sydney, el próximo sábado 4 de octubre, desde las 10.

-SÍNTESIS-

Sudáfrica 67-30 Argentina.



Punto a punto:

5’PT: penal de Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD).

9’PT: penal de Santiago Carreras (ARG).

15’PT: penal de Santiago Carreras (ARG).

20’PT: penal de Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD).

26’PT: penal de Santiago Carreras (ARG).

31’PT: try de Malcolm Marx (SUD).

36’PT: try de Santiago Chocobares, convertido por Santiago Carreras (ARG).

37’PT: try de Sacha Feinberg-Mngomezulu, convertido por él mismo (SUD).

40’PT: try penal (ARG).

45’PT: try de Sacha Feinberg-Mngomezulu, convertido por él mismo (SUD).

Resultado parcial: Sudáfrica 25-23 Argentina.

3’ST: try de Cheslin Kolbe, convertido por Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD).

11’ST: try de Sacha Feinberg-Mngomezulu, convertido por él mismo (SUD).

13’ST: try de Tomás Albornoz, convertido por Santiago Carreras (ARG).

20’ST: try de Morne van den Berg, convertido por Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD).

26’ST: try de Pieter-Steph du Toit, convertido por Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD).

35’ST: try de Manie Libbok, convertido por Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD).

40’ST: try de Pieter-Steph du Toit, convertido por Sacha Feinberg-Mngomezulu (SUD).

Resultado final: Sudáfrica 67-30 Argentina.



Formaciones:

Sudáfrica: Boan Venter, Malcolm Marx, Thomas du Toit; Eben Etzebeth, Ruan Nortje; Siya Kolisi, Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese; Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Damian de Allende, Canan Moodie; Ethan Hooker, Cheslin Kolbe y Damian Willemse.

DT: Rassie Erasmus.



Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi; Franco Molina, Lucas Paulos, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti; Mateo Carreras, Rodrigo Isgro y Juan Mallia.

DT: Felipe Contepomi.



Ingresaron:

-En Sudáfrica: Marco van Staden, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Morne van den Berg, Mannie Libbok y Andre Esterhuizen.



-En Argentina: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan González, Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz.



Amonestado:

40’PT: Malcolm Marx (SUD).



Árbitro: Angus Gardner.



Estadio: Hollywoodbets Kings Park, Durban (Sudáfrica).