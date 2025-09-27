Elecciones de octubre: los candidatos de Fuerza Entre Ríos desplegaron una amplia agenda política y electoral

En Concordia los candidatos de Fuerza Entre Ríos tuvieron agenda con instituciones, productores y sindicatos, y movilizaron a la militancia.

Los candidatos a legisladores nacionales por Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel, Fabiana Leiva y Andrés Sabella, desarrollaron diversas actividades en Concordia, junto a sectores de la industria, el comercio, los trabajadores viales, productores y la militancia en general. También recorrieron la peatonal y barrios junto a vecinos.

Con una intensa agenda, Bahl y Michel pusieron el foco en Concordia, donde mantuvieron encuentros con representantes del Centro de Comercio e Industria y con productores para analizar la situación que atraviesan los empresarios y comerciantes de la ciudad ante la fuerte caída del consumo, el incremento de los costos y la apertura de importaciones.

Por otro lado, estuvieron en el sindicato de trabajadores viales y se reunieron con referentes de camioneros, Luz y Fuerza, obreros de la construcción y vecinos de diferentes barrios de cara a la elección de octubre. También realizaron caminatas junto a concordienses, recorrieron la peatonal y cerraron la jornada en la Unidad Básica ubicada en el barrio La Bianca.