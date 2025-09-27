San Lorenzo ganó en su estadio y se adentra en puestos de copas

La décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional enfrentó a San Lorenzo y Godoy Cruz en el marco de la Zona B del torneo. El árbitro del encuentro en el estadio Pedro Bidegain fue Nicolás Lamolina, acompañado en el VAR por Luis Lobo Medina.

Los de Walter Ribonetto fueron los primeros en llegar con un desborde por derecha que acabó en centro de Lucas Arce para Nicolás Fernández. El atacante controló y definió con un puntazo desde el borde del área chica, pero su remate dio en un rival y se perdió por línea de fondo al tiro de esquina.

En su respuesta, el Ciclón construyó una gran jugada que acabó en rechazo de Andrés Meli hacia la posición de Facundo Gulli. El mediocampista no dudó y sacó un potente remate desde la medialuna del área que dio en la parte baja del poste izquierdo. No pudo ser para el local, que tendría revancha.

En un tiro de esquina a los 45 minutos del primer tiempo, el centro desde la derecha llegó a la cabeza de Jhohan Romaña, que ganó de arriba y habilitó el ingreso al área chica de Gastón Hernández. El defensor empujó con muslo y rodilla para enviar el balón al fondo de la red y estampar el 1-0 con el que se fueron al descanso.

En la segunda mitad San Lorenzo tuvo chance de ampliar muy pronto. Nicolás Lamolina sancionó penal por falta de Meli sobre Ezequiel Cerutti dentro del área. De la ejecución se encargó Alexis Cuello, que remató al costado derecho de Franco Petroli para poner el 2-0. El arquero voló hacia el otro lado.

Después del segundo gol, San Lorenzo contó con varias chances para ampliar la diferencia. Una de ellas llegó tras un rechazo de Petroli al centro de Cerutti que dejó el balón en los pies de Nicolás Tripichio. El mediocampista definió mal y se perdió el tercero.

Godoy Cruz llegó al descuento poco después a través de un remate bajo de Facundo Altamira contra el poste derecho. Sin embargo, la jugada se anuló por offside de Agustín Auzmendi en el pase previo al pase gol.

Matías Reali se perdió una chance increíble a poco del final luego de recibir un balón dentro del área por parte de Cuello con el arquero casi vencido. El ex Independiente Rivadavia intentó rematar contra el costado derecho del arco, pero Petroli reaccionó bien y contuvo el remate.

Sobre el final tuvo una chance más el Tomba, pero el cabezazo en absoluta soledad de Tomás Rossi se fue directamente afuera por el costado izquierdo del arco defendido por Orlando Gill. Los mendocinos no tuvieron suerte y perdieron sin poder convertir.

Con el triunfo, el Ciclón llegó a 16 puntos y se ubica cuarto dentro de la Zona B, mientras que el Tomba quedó 13° con ocho unidades y podría quedar penúltimo.

En la próxima fecha, el Azulgrana visitará a Lanús, el sábado 4 de octubre, desde las 21.15; mientras que el conjunto de Walter Ribonetto recibirá a Independiente, el domingo 5 de octubre, desde las 14.30.

-SÍNTESIS-

San Lorenzo 2-0 Godoy Cruz.



Goles:

45’PT: Gastón Hernández.

8’ST: Alexis Cuello -penal-.



Formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripicchio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.



Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Vicente Poggi, Guillermo Fernández; Nicolás Fernández, Walter Montoya, Bastián Yáñez; Luca Martínez Dupuy.

DT: Walter Ribonetto.



Cambios:

12’ST: ingresó Agustín Auzmendi por Luca Martínez Dupuy (GOD).

12’ST: ingresó Misael Sosa por Bastián Yáñez (GOD).

21’ST: ingresó Facundo Altamira por Vicente Poggi (GOD).

21’ST: ingresó Daniel Barrea por Walter Montoya (GOD).

29’ST: ingresó Agustín Ladstatter por Ezequiel Cerutti (SLO).

29’ST: ingresó Branco Salinardi por Alexis Cuello (SLO).

36’ST: ingresó Emanuel Cecchini por Matías Reali (SLO).

36’ST: ingresó Francisco Perruzzi por Nicolás Tripichio (SLO).

37’ST: ingresó Tomás Rossi por Juan Escobar (GOD).

45’ST: ingresó Matías Hernández por Facundo Gulli (SLO).



Amonestados:

11’PT: Walter Montoya (GOD).

16’PT: Alexis Cuello (SLO).

5’ST: Nicolás Fernández (GOD).

11’ST: Ignacio Perruzzi (SLO).

22’ST: Fabricio López (SLO).



Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Luis Lobo Medina.



Estadio: Pedro Bidegain.

Video: Liga Profesional.